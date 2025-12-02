NIA में आइसिस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ का बढ़ा दायरा, सरकार ने सांसद में दी जानकारी
सरकार ने संसद में NIA के आइसिस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ (आइआइआरसी) का दायरा बढ़ाने की जानकारी दी। अब इसे आतंकवाद निरोधक अनुसंधान प्रकोष्ठ (सीटीआरसी) के न ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि NIA में आइसिस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ (आइआइआरसी) का दायरा आतंकवाद के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने के साथ-साथ इसका नाम बदलकर आतंकवाद निरोधक अनुसंधान प्रकोष्ठ (सीटीआरसी) कर दिया गया है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि NIA में विशेष प्रभाग जैसे मानव तस्करी रोधी प्रभाग (एएचटीडी), साइबर आतंकवाद रोधी प्रभाग (एसीटीडी), वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्रकोष्ठ, वित्तीय विश्लेषण इकाई (एफएयू) और कानूनी विशेषज्ञों वाला एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया है।
NIA का दायरा आतंकवाद तक बढ़ा
उन्होंने बताया कि बड़े डाटा विश्लेषण के लिए और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं के स्वचालन व डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआइए में एक विशेष इकाई - राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र (एनटीडीएफएसी) की स्थापना की गई है, जो पर्यवेक्षण को मजबूत करेगा और दक्षता, स्थिरता तथा जवाबदेही को बढ़ाएगा।
मंत्री ने बताया कि सरकार ने जनवरी 2018 में NIA में आइसिस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ (आइआइआरसी) बनाया है और आतंकवाद के अन्य क्षेत्रों तक इसका दायरा बढ़ाया गया है, साथ ही इसका नाम बदलकर आतंकवाद निरोधक अनुसंधान प्रकोष्ठ कर दिया है।
एनआइए को मजबूत करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसी में वर्तमान में कुल 1,901 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 769 पद पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत किये गए हैं।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
