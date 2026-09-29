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मणिपुर में NIA की बड़ी कार्रवाई, IED हमले में शामिल दूसरा आरोपी गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Tue, 29 Sep 2026 10:27 PM (IST)

NIA ने मणिपुर के ट्रोंगलाओबी अवांग लीकाई में हुए IED हमले के दूसरे आरोपी थांगमांग हाओकिप को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

NIA ने मणिपुर IED हमले के दूसरे आरोपी को पकड़ा।

NIA ने मणिपुर IED हमले के दूसरे आरोपी को पकड़ा।

HighLights

  1. NIA ने मणिपुर IED हमले के दूसरे आरोपी को पकड़ा।

  2. हमले में दो बच्चों की मौत, एक व्यक्ति घायल हुआ।

  3. आरोपी थांगमांग हाओकिप को 12 दिन की कस्टडी मिली।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। NIA ने सात अप्रैल को मणिपुर के ट्रोंगलाओबी अवांग लीकाई इलाके में एक रिहायशी घर पर आइईडी (इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) हमले के दूसरे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में दो बच्चों की मौत हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था।

चूरचंदपुर जिले के रहने वाले 48 साल के आरोपित थांगमांग हाओकिप को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और स्पेशल एनआइए कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले एस. पालल थाडौ कुकी को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

वह न्यायिक हिरासत में है। यह घटना तब हुई, जब अज्ञात उग्रवादियों ने पहाड़ी से एक विस्फोटक दागा, जो रिहायशी घर की दीवार से टकराया। घटनास्थल के पास एक बिना फटा इम्प्रोवाइज़्ड आरपीजी भी बरामद किया गया।वहीं, प्रेट्र के अनुसार, सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को इंफाल ईस्ट के संजेनबम खुनौ से कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगद्रेनखोम्बा) के सक्रिय सदस्य वाइखोम हीरो मीतेई को गिरफ्तार किया।

उस पर अपहरण का आरोप है। साथ ही, लुवांगसांगबम इलाके में मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष वाइखोम सेना को गिरफ्तार किया गया है, जो प्रतिबंधित संगठन नेशनल रिवोल्यूशनरी फ़्रंट मणिपुर का सक्रिय सदस्य था।

सोर्स- न्यूज एजेंसी NIA की रिपोर्ट के अनुसार