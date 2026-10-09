NHRC 12 अक्टूबर को मनाएगा 33वां स्थापना दिवस, CJI सूर्यकांत होंगे मुख्य अतिथि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 12 अक्टूबर को विज्ञान भवन में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाएगा। आयोग ने शुक्रवार को बताया कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम (सेवानिवृत्त), सदस्य जस्टिस बिद्युत रंजन सारंगी (सेवानिवृत्त), विजया भारती सयानी और प्रियांक कानूनगो, महासचिव पीयूष गोयल तथा अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

12 अक्टूबर 1993 को स्थापना के बाद से आयोग में 24,33,716 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें स्वत: संज्ञान के 3,100 मामले शामिल हैं। आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 9,085 मामलों में 274 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की है।