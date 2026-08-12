हाईवे निर्माण के नियमों में सख्ती, इंडिपेंडेंट इंजीनियर हर महीने करेंगे हर किलोमीटर की जांच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के गड्ढों का शोर भले ही ताजा हो, लेकिन हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल नए नहीं हैं। आए दिन कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सड़क धंसने की खबरें आती हैं।

कार्यदायी एजेंसियां-कंपनियां अनुबंध की शर्तों का बार-बार उल्लंघन करती हैं। यही कारण है कि एनएचएआइ या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ब्लैक लिस्ट की जाने वाली कंपनियों की सूची बहुत लंबी है। अब फिर मंत्रालय ने माडल कंसेशन एग्रीमेंट में अन्य वित्तीय प्रविधानों को बदलने के साथ ही हाईवे निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव व निगरानी के लिए भी उन सभी नियम-शर्तों को शामिल किया है, जो कि समय-समय पर जारी किए जाते रहे हैं।

इंडिपेंडेंट इंजीनियर हर महीने जांच करेगा इसमें अब यह प्रविधान भी जोड़ा गया है कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर को अब प्रति माह कम से कम एक बार हाईवे के प्रत्येक किलोमीटर हिस्से की जांच करनी होगी। इस सबके बावजूद गुणवत्ता बार बार कठघरे में होती है तो जाहिर है कि पूरा ध्यान नियमों को सख्त बनाने पर है। इसके अमल को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

माडल कंसेशन एग्रीमेंट में उल्लेख किया गया है कि हाईवे निर्माण की अवधि के दौरान ठेकेदार कंपनी को हर महीने के खत्म होने के सात दिनों के भीतर एनएचएआइ और इंडिपेंडेंट इंजीनियर को निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर एक मासिक रिपोर्ट देनी होगी।

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वीडियो रिकार्डिंग कर बनानी होंगी रिपोर्ट इसे अथारिटी के तय पोर्टल या वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। निर्माण के समय इंडिपेंडेंट इंजीनियर को हर महीने कम से कम एक बार प्रोजेक्ट हाईवे के हर किलोमीटर की जांच करनी होगी। इस जांच के लिए ड्रोन या अथारिटी की अनुमति से किसी अन्य तरीके से वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी और जांच रिपोर्ट बनानी होगी। इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के दायरे व मानकों के हिसाब से कमियों या खामियों का विस्तार से उल्लेख करना होगा। जांच के सात दिनों के भीतर इंडिपेंडेंट इंजीनियर को निरीक्षण रिपोर्ट की एक कापी और वीडियो रिकार्डिंग एनएचएआई और ठेकेदार कंपनी को भेजनी होगी।

रिपोर्ट मिलने के बाद कंपनी को जांच रिपोर्ट में बताई गई कमियों या खामियों को ठीक करना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले प्रत्येक किलोमीटर की जांच के बजाय रैंडम सर्वे की शर्त होती थी। कंपनी को करना होगा सुधार नमूनों की जांच के संबंध में तय किया गया है कि किसी भी जांच के नतीजों से निर्माण के काम में कोई खराबी या कमी का पता चलता है तो ठेकेदार कंपनी को सुधार के उपाय करने होंगे। इस बारे में इंडिपेंडेंट इंजीनियर को एक रिपोर्ट देनी होगी।

इंडिपेंडेंट इंजीनियर ठेकेदार से ऐसी जांच करवाने के लिए कहेगा, जिनसे यह पता चल सके कि सुधार से निर्माण मानकों के अनुरूप हो गया है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी, जब तक कि निर्माण कार्य मानकों पर खरा न हो जाए।

शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए एनएचएआइ में लंबे समय तक परियोजना निदेशक के रूप में सेवा दे चुके उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर का कहना है कि सैंपल जांच, निरीक्षण, रिपोर्ट एनएचएआइ को भेजना सहित सभी नियम अब भी थे। सवाल है कि इन पर कितना अमल होता है। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का ही उदाहरण लें।