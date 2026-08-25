Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

'पर्यावरण की रक्षा के लिए बढ़ाएं सक्रियता', संसदीय समिति की NGT को सलाह

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Tue, 25 Aug 2026 08:16 PM (IST)

संसदीय समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से राजमार्गों के लिए पेड़ कटाई, अवैध बालू खनन और दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चिंताओं पर अपने स्वत: संज्ञान अधिकारों का अधिक सक्रियता से उपयोग करने का आग्रह किया है।

पर्यावरणीय मुद्दों पर एनजीटी को सक्रिय भूमिका निभाने की संसदीय समिति की सलाह

पर्यावरणीय मुद्दों पर एनजीटी को सक्रिय भूमिका निभाने की संसदीय समिति की सलाह

HighLights

  1. एनजीटी को पर्यावरणीय चिंताओं पर स्वत: संज्ञान अधिकारों का उपयोग करने का आग्रह।

  2. अवैध बालू खनन, पेड़ कटाई, दिल्ली वायु प्रदूषण मुख्य चिंताएं।

  3. संसदीय समिति ने एनजीटी आदेशों के त्वरित अनुपालन पर जोर दिया।

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से एक संसदीय समिति ने आग्रह किया है कि वह राजमार्गों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई, अवैध बालू खनन और राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं पर अधिक सक्रियता से अपने स्वत: संज्ञान के अधिकारों का उपयोग करें।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि न्यायाधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियमित कार्रवाई रिपोर्ट, संयुक्त समितियों का प्रभावी उपयोग, जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण और एनजीटी के आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के बेहतर तरीकों के माध्यम से मजबूत अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

कानून और कार्मिक से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इस महीने की शुरुआत में दोनों सदनों में "देश में न्यायाधिकरण प्रणाली के कार्यप्रणाली की समीक्षा" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति ने न्यायाधिकरण से आग्रह किया कि वह महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं जैसे कि दिल्ली और गंगा-यमुना के मैदानों में गंभीर वायु प्रदूषण, नदी किनारों पर अवैध बालू खनन, नदी प्रदूषण, राजमार्गों पर पेड़ों की कटाई, सड़क किनारे की वनस्पतियों का नुकसान, महानगरों में अनियोजित ऊंची इमारतों का निर्माण, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदूषण और पारिस्थितिकीय जोखिम और पर्यावरणीय संवेदनशील खनन के संबंध में अपने स्वत: संज्ञान लेने के अधिकारों का अधिक सक्रियता से उपयोग करें।

एनजीटी के आदेशों के अनुपालन को मजबूत करने के संदर्भ में संसदीय समिति ने महसूस किया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन अधिक निकटता से निगरानी किया जाना चाहिए।

2010 में स्थापित एनजीटी पर्यावरण संरक्षण, वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशेषीकृत निकाय है।