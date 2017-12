अमरनाथ पर NGT की सफाई- आरती-अनुष्ठान पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन...!

पवित्र अमरनाथ गुफा के बाहर जयकारों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद एनजीटी ने अपनी सफाई में कहा है कि पवित्र अमरनाथ गुफा को शांति क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। पवित्र अमरनाथ गुफा के बाहर जयकारों पर प्रतिबंध लगाने के एनजीटी के फैसले की हर तरफ निंदा की जा रही है। जिसके बाद एनजीटी ने अपनी सफाई में कहा है कि उसने पवित्र अमरनाथ गुफा को शांति क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। प्रतिबंध सिर्फ ये है कि भक्तों को शिवलिंग के सामने शांति बनाए रखना होगा। ये प्रतिबंध किसी अन्य भाग पर लागू नहीं है। मतलब शिवलिंग के सामने श्रद्धालुओं को कतार बनाए रखनी होगी।

NGT issues clarification on Amarnath matter, says its not declared silent zone. Only restriction that devotees will maintain silence in front of Shivling. Not applicable to any other part. One way queue will be maintained