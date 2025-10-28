प्रामाणिक होंगे एनजीओ के भी कौशल प्रमाण पत्र, रोजगार पाने में मिलेगी मदद; सरकार ने कर ली तैयारी

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। विश्वसनीयता पर लगे तमाम प्रश्न चिन्हों के कारण मोदी सरकार ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका को निस्संदेह सीमित किया है, लेकिन समाज में व्यापक पहुंच रखने वाली इन संस्थाओं की शक्ति को भी जनहित में भुनाने की तैयारी सरकार कर रही है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने निर्णय किया है कि अपने स्तर से विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने वाली गैर सरकारी व गैर लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) का नियमितीकरण किया जाएगा। उनके पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाकर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का मानकों के अनुरूप और प्रामाणिक बनाया जाएगा, ताकि स्किल ईको-सिस्टम की इनके सहारे समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और अधिक से अधिक युवा रोजगार-स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें।

तमाम संस्थाएं अपने स्तर से कौशल कार्यक्रम भी चलाती हैं एनसीवीईटी का मानना है कि एनजीओ-एनपीओ का दायरा बहुत बड़ा है। यह संस्थाएं गरीब, पिछड़े व आदिवासी वर्ग के बीच काफी काम करती हैं। इनमें तमाम संस्थाएं अपने स्तर से कौशल कार्यक्रम भी चलाती हैं। उनमें अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले भी लें तो प्रामाणिक या कोई मानक न होने के कारण उनकी स्वीकार्यता उद्योगों-कारखानों या शिक्षण संस्थाओं में नहीं होती।

इसे देखते हुए ही इस दिशा में काम शुरू हुआ है कि कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली गैर लाभकारी, गैर सरकारी संस्थाओं का नियमितीकरण कर उन्हें ईको-सिस्टम में शामिल कर विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए एनसीवीईटी की ओर से पिछले दिनों दो बैठकें देश के प्रमुख एनजीओ और कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उनसे संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।

ड्राफ्ट गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई उसके आधार पर ड्राफ्ट गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। इसमें प्रस्तावित किया गया है कि एनजीओ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाएगा। एनसीवीईटी अब यह सुनिश्चित करेगा कि एनजीओ द्वारा दिया गया प्रशिक्षण नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मानकों, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, डिजी लॉकर, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़ा हो, यानी प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्य और रोजगार व आगे की शिक्षा के लिए उपयोगी हो।