एनएफएसयू के कुलपति, डॉ. जे.एम. व्यास को 'वैश्विक फोरेंसिक राजदूत' नियुक्त किया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संघ (आईएएफएस) के अध्यक्ष, प्रो. यांको कोलेव, एम.डी., पीएच.डी. ने दिनांक 14 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर में एक विशेष भाषण दिया।

इस भाषण के दौरान, उन्होंने 'पद्मश्री' से सम्मानित, एनएफएसयू के संस्थापक कुलपति, डॉ. जे.एम. व्यास को आईएएफएस का 'वैश्विक फोरेंसिक राजदूत' नियुक्त करने की औपचारिक घोषणा की।

प्रो. कोलेव ने अपने संबोधन में फोरेंसिक विज्ञान के विकास में डॉ. जे.एम. के योगदान पर प्रकाश डाला। डॉ.व्यास के अनुकरणीय नेतृत्व की सराहना की और दिनांक 25 से 30 मई, 2026 तक सोफिया, बुल्गारिया में आयोजित होने वाले आगामी IAFS-2026 सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में डॉ. व्यास की नियुक्ति की भी घोषणा की।