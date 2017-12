नए साल का आगाज, भारत समेत दुनिया भर में जश्न

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे भारत में लोगों ने पूरे जोशो खरोश और मौज मस्ती के साथ नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में नए साल के स्वागत के लिए विभिन्न होटलों और रेस्तरां में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों की भारी भीड जमा हुई। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

मुम्बई में पब में आग की घटना के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने रेस्तरां और होटल प्रबंधन से विशेष एहतियात बरतने को कहा था। रात के 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए न्यू ईयर विश किया। नववर्ष के मौके पर मुम्बई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बृहन्मुम्बई महानगरपालिका इमारत को रोशनी से सजाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक बदलाव के साथ नए साल में पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाने की उम्मीद जताई।



I convey greetings for a happy 2018. I also convey my best wishes for the various festivals we will mark in January 2018. #MannKiBaat https://soundcloud.com/narendramodi/pm-extends-greetings-for-various-festivals-in-january …

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। नये वर्ष की बधाई देने वाले अन्य प्रमुख लोगों में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, बिहार के राज्यपाल सत्य पाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी तथा नगालैंड के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग शामिल है। वहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह नए साल की शाम रविवार को आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12वीं बटालियन के जवानों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। राजनाथ ने नेलॉन्ग में आईटीबीपी की बा हरी पोस्ट का दौरा भी किया।

पूरे विश्व में नये साल के स्वागत में जश्न मनाया गया। इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से हुई जहां नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाली स्ट्रीट पार्टी में हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर स्काई टावर से आतिशबाजी भी की गई। हॉन्गकॉन्ग में वर्ष 2018 का स्वागत शानदार तरीके से किया गया जहां इस शहर के प्रसिद्ध विक्टोरिया हार्बर के ऊपर अद्भुत आतिशबाजी की गई।

हार्बर के पास प्रसिद्ध आतिशबाजी का नजारा लेने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए थे। 10 मिनट के संगीतमय आतिशबाजी के दौरान ऊंची इमारतों की छतों से शूटिंग स्टार पटाखे भी छोडे गए। तीन घंटे पहले आस्ट्रेलिया में नये वर्ष का आगाज सतरंगी आतिशबाजी से हुआ जो कि सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर की गई। करीब 15 लाख लोग ऐतिहासिक पुल और ओपेरा हाउस के ऊपर आतिशबाजी का नजारा लेने के लिए शहर के समुद्र किनारे जुटे। यह न्यूजीलैंड के बाद पूरे विश्व में होने वाला सबसे प्रमुख जश्न समारोह है।