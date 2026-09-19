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New Passport Rules: बदल गए पासपोर्ट के लिए, फीस में भी इजाफा, आप पर क्या होगा असर?

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:27 PM (IST)

New Passport Rules: पासपोर्ट नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो 17 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं, जिसमें ...और पढ़ें

बदल गए पासपोर्ट के नियम।

बदल गए पासपोर्ट के नियम।

HighLights

  1. बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 18 साल तक।

  2. माता-पिता को अब कम बार पासपोर्ट रिन्यू करना होगा।

  3. पासपोर्ट शुल्क में 42.8% से 75% तक की वृद्धि।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि पासपोर्ट के नियमों में बदलाव (New Passport Rules) हुए हैं। 17 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

आइए जानते हैं पासपोर्ट नियमों में हुए क्या बदलाव हुए हैं।

बच्चों के लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव

बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल होने तक मान्य रहेंगे। पहले ये नियम 5 साल या 15 साल की उम्र तक लागू होता था।

माता-पिता पर क्या फर्क पड़ेगा?

माता-पिता को अपने बच्चों के पासपोर्ट बार-बार रिन्यू करने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।

14 साल के बच्चों का क्या होगा?

यदि 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया जाता है, तो वह 5 साल पूरे होने के बजाय 4 साल बाद जब बच्चा 18 साल का होगा, तब पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा।

पासपोर्ट फीस बढ़ोतरी

पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी

बढ़ोतरी : 42.8% से 75% तक

श्रेणी आवेदन प्रकार विवरण पुराना शुल्क (₹) नया शुल्क (₹)
नाबालिग सामान्य 36 पेज 1,000 1,775
नाबालिग तत्काल 36 पेज - 3,000
वयस्क सामान्य 36 पेज 1,500 2,500
वयस्क सामान्य 60 पेज 2,000 3,500
वयस्क तत्काल 36 पेज 3,500 5,000
वयस्क तत्काल 60 पेज 4,000 6,000