New Passport Rules: बदल गए पासपोर्ट के लिए, फीस में भी इजाफा, आप पर क्या होगा असर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि पासपोर्ट के नियमों में बदलाव (New Passport Rules) हुए हैं। 17 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

आइए जानते हैं पासपोर्ट नियमों में हुए क्या बदलाव हुए हैं। बच्चों के लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल होने तक मान्य रहेंगे। पहले ये नियम 5 साल या 15 साल की उम्र तक लागू होता था।