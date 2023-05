नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों का हुआ सम्मान, PM Modi ने पहनाई शॉल; देखें खास पल की वीडियो

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले पीएम ने तमिलनाडु से आए 20 पंडितों की मौजूदगी में पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम में एक खास पल भी देखा गया, जब पीएम मोदी ने संसद के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया।

नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को पारंपरिक शॉल से सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह सौंपे। इससे पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने पूजा करने के बाद, स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में नए लोकसभा कक्ष में पवित्र 'सेंगोल' स्थापित किया।

