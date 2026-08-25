चेन्नई के पास बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परंदूर प्रोजेक्ट रद करने के बाद विजय सरकार का बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। सी. जोसेफ विजय की तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के पास एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है।

वहीं सरकार ने कुछ समय पहले कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को यह कहकर रद कर दिया था कि ये पर्यावरण और आजीविका से जुड़ी चिंताओं का बड़ा कारण है।

सभी जांच के बाद ही होगा जगह का निर्धारण

राज्य सरकार विशेषज्ञों की मदद से नए एयरपोर्ट के लिए जगह की पहचान करेगी। एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) यह जांच करेगी कि चुनी गई जगहें उपयुक्त हैं या नहीं, जिसके बाद ही जगह को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि यह एयरपोर्ट शहर और आस-पास के जिलों से यात्रियों और कार्गो की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट का किया जाएगा विस्तार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीनांबक्कम में मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट के विस्तार करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के उत्तर-पश्चिम हिस्से में एक नया पैसेंजर हैंडलिंग सिस्टम बनाने की योजना बनाई है।

इस प्रस्तावित सिस्टम का मकसद यात्रियों और कार्गो ट्रैफिक में होने वाली बढ़ोतरी को बेहतर ढंग से संभालना है। AAI ने तमिलनाडु सरकार से नए पैसेंजर हैंडलिंग सिस्टम को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बनाने की अनुमति मांगी है।

राज्य सरकार ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए AAI को हर जरूरी मदद देगी। नोट के अनुसार, इस विस्तार से चेन्नई एयरपोर्ट पर सेवाएं बेहतर होंगी, साथ ही किसी दूसरी जगह पर नया एयरपोर्ट बनाने की कोशिशें भी जारी रहेंगी।

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद सीएम विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा की थी कि सरकार परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद कर देगी और किसी दूसरी जगह की तलाश करेगी। विजय ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं, कृषि भूमि पर पड़ने वाले असर और स्थानीय लोगों की आजीविका पर संभावित नुकसान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नई जगह का चुनाव इस तरह किया जाएगा ताकि खेतों और रिहायशी इलाकों पर कम से कम असर पड़े।