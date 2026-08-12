हथियारों की नई रेस: ये 7 घातक टेक्नोलॉजी तय करेगी भविष्य में कौन जीतेगा युद्ध?

गरिमा सिंह, नई दिल्ली। दुनिया तेजी से तकनीक की ओर बढ़ रही है। आने वाला युग पूरी तरह तकनीक-आधारित होगा। जिस देश के पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, उसी का दबदबा बढ़ेगा, न सिर्फ विकास में, बल्कि युद्ध में भी। भविष्य की लड़ाई वही जीतेगा जो तकनीक का सबसे प्रभावी इस्तेमाल कर पाएगा। अगला बड़ा युद्ध शायद टैंकों के बॉर्डर पार करने या लड़ाकू विमानों के एयरस्पेस में घुसने से शुरू न हो।

इसकी शुरुआत चुपचाप हो सकती है मिलिट्री नेटवर्क पर साइबर हमले से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जाम करने से, ड्रोनों के झुंड से एयर-डिफेंस रडार ठप करने से, या ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जो इंसानी कमांडरों के जवाब देने से पहले ही लक्ष्य पहचानकर उन्हें बेकार कर दे।

परमाणु बम के बाद आधुनिक युद्धकला में यह सबसे बड़ा बदलाव है। ताकत अब बड़े पैमाने की मारक क्षमता से हटकर तेज एल्गोरिदम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर नियंत्रण और उन्नत ऊर्जा हथियारों की ओर बढ़ रही है। नई हथियार होड़ की खासियत सिर्फ यह नहीं कि हथियार ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं।

असल बात यह है कि वे तेज, ज्यादा नेटवर्क से जुड़े और तेजी से स्वायत्त (खुद फैसला करने वाले) होते जा रहे हैं। इसलिए अगली जंग किसी एक ‘वंडर वेपन’ पर निर्भर नहीं होगी। जीत उसी की होगी जो नई तकनीकों को एक साथ मिलाकर एक मजबूत, समन्वित फाइटिंग मशीन बना सकेगा। तकनीक अब सिर्फ हथियार नहीं, युद्ध की भाषा बन चुकी है।

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1. AI बैटलफील्ड सिस्टम: तेज और ज्यादा खतरनाक युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाप में कोई हथियार नहीं है, लेकिन यह लगभग हर हथियार को तेज और खतरनाक बना देता है। इसकी भूमिका सैटेलाइट इमेज, ड्रोन वीडियो विश्लेषण, टारगेट पहचान, दुश्मन चाल का अंदाजा लगाना, हथियार तैनाती और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन तक फैली है। सभे अहम स्पीड है।

एआई भारी डेटा प्रोसेस कर अवलोकन-अभिविन्यास-निर्णय-कार्रवाई चक्र को छोटा करता है। अमेरिका का प्रोजेक्ट 'मेवेन' (2017) मशीन लर्निंग से खुफिया निगरानी में मदद करता है। पैलेंटिर मेवेन स्मार्ट और एंडुरिल लैटिस सिस्टम सेंसर डेटा इकठ्ठा करते हैं। चीन नेटवर्क कमांड और स्मार्ट हथियार विकसित कर रहा है। 'आकाशतीर' भारतीय सेना के एयर डिफेंस (AAD) सिस्टम का मुख्य हिस्सा है और यह IACCS (भारतीय वायु सेना) और TRIGUN (भारतीय नौसेना) के साथ आसानी से जुड़कर युद्धक्षेत्र की एक साफ और रियल-टाइम तस्वीर बनाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट संजय, त्रिनेत्र, कौटिल्य, क्यू-शक्ति और 2025 का मिशन सुदर्शन चक्र एआई आधारित सिस्टम हैं जो मल्टी-डोमेन डेटा प्रोसेस कर खतरों की पहचान और तेज प्रतिक्रिया देते हैं।

2. ड्रोन: जब संख्या ही हथियार बन जाए ड्रोन वॉर ने युद्ध का तरीका ही बाल दिया है। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था। अगला कदम सिर्फ अधिक ड्रोन नहीं, बल्कि उनके झुंड बनाना है। सामान्य ड्रोन अलग-अलग कंट्रोल होते हैं या तय रास्ते पर चलते हैं, जबकि झुंड में कई मशीनें काम बांटती हैं जैसे - एक लक्ष्य ढूंढे, दूसरा संचार में मदद करे, तीसरा सेंसर जाम करे और बाकी हमला करें।

यह सब बिना लगातार मानव निर्देश के संभव है। पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ हजार डॉलर के ड्रोन का जवाब लाखों डॉलर की मिसाइल से देना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है। अमेरिका ने पर्डिक्स और लोकस्ट जैसे प्रयोग किए, चीन ने एटलस सिस्टम से बड़े झुंड बनाए और यूक्रेन ने सस्ते यूएवी से महंगे लक्ष्यों को नष्ट किया। असल ताकत ड्रोन नहीं, बल्कि उनके तालमेल का सिस्टम है। भारत भी ड्रोन रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेना ने लद्दाख में स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया।

डीआरडीओ जैम-रोधी ड्रोन झुंड बना रहे रहा है, एचएएल सीएटीएस अल्फा-एस और एलएंडटी चाणक्य जैसे सिस्टम बना रहे हैं, जो स्वायत्त और विकेंद्रीकृत नियंत्रण देते हैं। इससे एलओसी और एलएसी पर रियल-टाइम गश्त आसान हो रही है। 3. हाइपरसोनिक मिसाइलें: रफ्तार जो सुरक्षा समीकरण को बदल दे हाइपरसोनिक मिसाइलें सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह बदल रही हैं। ये हथियार 'Mac 5' से अधिक स्पीड से उड़ते हैं और बीच में दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इनका पता लगाना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुख्य तकनीकों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं।

रूस ने यूक्रेन में किंजल और अवांगार्ड जैसे सिस्टम तैनात किए हैं। चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाली डीएफ-17 मिसाइल को मैदान में उतारा है। अमेरिका कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक और हवा से लॉन्च होने वाले कई हाइपरसोनिक कार्यक्रम विकसित कर रहा है।

भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक किया। इसके अलावा लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप मिसाइल (एलआरएएसएचएम), हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल (एचएसटीडीवी), 1900 किलोमीटर रेंज वाली शौर्य मिसाइल और ब्रह्मोस-II जैसी परियोजनाएं चल रही हैं।

प्रोजेक्ट विष्णु एक स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकता है। ये हथियार भविष्य में भारत के मौजूदा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भंडार के साथ मिलकर काम करेंगे। 4. लेजर हथियार: फ्री इंटरसेप्शन का दौर लेज़र हथियार एयर डिफेंस में लगभग फ्री इंटरसेप्शन का नया युग ला रहे हैं। महंगी मिसाइलों की जगह हाई-एनर्जी लेजर कम लागत में ड्रोन, सेंसर और प्रोजेक्टाइल नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका ने हेलिओस, इजराइल ने आयरन बीम और यूके ने ड्रैगनफायर बनाया है। भारत के डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में 30 किलोवाट के एमके-II(ए) सिस्टम का सफल डेमो दिया, जो फिक्स्ड-विंग ड्रोन, झुंड और सर्विलांस सेंसर को निशाना बनाता है।

डीआरडीओ 100 किलोवाट का 'दुर्गा-II' भी बना रहा है, जो नेवल डिस्ट्रॉयर और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। डीआरडीओ और बीईएल ने 2 किलोवाट और 10 किलोवाट के ट्रक-माउंटेड एंटी-ड्रोन लेजर सिस्टम भी तैनात किए हैं। डायरेक्टेड-एनर्जी हथियारों में हाई-पावर माइक्रोवेव सिस्टम भी शामिल हैं, जो इलाके के कई ड्रोनों के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब कर देते हैं। अमेरिका के थॉर और लियोनिडास, रूस के पेरेस्वेत और भारत की टोंबो इमेजिंग के वेवस्ट्राइक (3 किमी रेंज) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

5. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: एयरवेव्स की जंग एक मॉडर्न सेना संचार, नेविगेशन, रडार,सैटलाइट लिंक और हथियार सही रास्ते के लिए रेडियो आवृत्ति पर निर्भर करटे है। यदि यह स्पेक्ट्रम छीन लिया जाए तो बेहतर से बेहतरीन सेना भी अंधी हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (ईडब्ल्यू) आज की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बन चुका है।

इसमें तीन मुख्य कार्य हैं इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट (दुश्मन के सिग्नल का पता लगाना)

इलेक्ट्रॉनिक अटैक (जामिंग या धोखा देना)

इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन (अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना)। अमेरिका का ईए-18जी ग्रोलर, रूस का क्रसुखा और इजराइल के हाइपनासिस और स्कॉर्पियस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत ने इस क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार किया है। नौसेना के समुद्रिका कार्यक्रम में शक्ति, नयन, तुषार, सारंग, संरक्षक जैसे सिस्टम शामिल हैं।

सेना का हिमशक्ति ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, जबकि डी-29 ईडब्ल्यू सूट स्वदेशी रूप से सु-30एमकेआई में लगाया गया है। भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन, उपग्रह और एआई सिस्टम के कारण ईडब्ल्यू और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।

6. सैटेलाइट वॉरफेयर: स्टार वॉर्स का दौर आज के समय में सेनाएं संचार, नेविगेशन, मिसाइल चेतावनी, मौसम और इंटेलिजेंस के लिए सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। इन्हें नष्ट या बाधित करने से पूरा सैन्य नेटवर्क ठप हो सकता है। अमेरिका ने 2008 में ऑपरेशन बर्नट फ्रॉस्ट में SM-3 मिसाइल से USA-193 सैटेलाइट नष्ट किया। उसने X-37B स्पेसप्लेन और काउंटर कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया, जो दुश्मन संचार जाम करता है।

चीन ने 2007 में SC-19 से फेंगयुन-1C नष्ट कर एंटी-सैटेलाइट क्षमता दिखाई। उसके पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताएं भी हैं। रूस के पास नुडोल सिस्टम है, जिससे 2021 में कॉसमॉस 1408 नष्ट किया गया। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति में PDV Mk-II से अपना सैटेलाइट नष्ट कर क्षमता प्रदर्शित की। उसने डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई, जो स्पेस वॉरफेयर संभालती है। GSAT-7, GSAT-7A और RISAT जैसे रक्षा सैटेलाइट संचालित करती है।

7. साइबर हथियार: बिना बॉर्डर पार किए अटैक साइबर युद्ध इस लिस्ट में सबसे कम दिखने वाला लेकिन भविष्य की लड़ाई में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला हथियार है। इससे कमांड नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, बिजली व्यवस्था, संचार या सैन्य सॉफ्टवेयर पर पारंपरिक मिसाइल के बिना हमला संभव है। स्टक्सनेट ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में औद्योगिक मशीनरी को निशाना बनाकर भौतिक नुकसान पहुंचाया, जबकि यूक्रेन पर हमलों ने इसकी रणनीतिक ताकत साबित की। AI ने इसे और प्रभावी बना दिया है। देशों की साइबर क्षमताएं गुप्त रखी जाती हैं।

भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी (DCyA) आक्रामक क्षमता और नेटवर्क सुरक्षा संभालती है और ‘माया OS’ विकसित कर चुकी है। अब फोकस केवल फायरवॉल पर नहीं, बल्कि साइबर रेजिलिएंस पर है। बड़ी तस्वीर यह है कि हथियारों की होड़ सिर्फ बेहतर हथियार बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें जुड़े हुए कॉम्बैट सिस्टम के रूप में काम कराने की है। नेटवर्क ही असली हथियार बन रहा है।