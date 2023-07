Air India की फ्लाइट में नेपाली यात्री ने मचाया बवाल, केबिन क्रू से की हाथापाई; तोड़ा टॉयलेट गेट

अपनी शिकायत केबिन सुपरवाइजर आदित्य कुमार ने कहा कि जब यात्री ने चालक दल के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पायलट-इन-कमांड को सूचित किया और उसे मौखिक चेतावनी दी। बाद में दोपहर के भोजन की सेवा के बाद धूम्रपान अलार्म बज उठा। जब उसने शौचालय का दरवाजा खोला तो उसने यात्री को सिगरेट लाइटर के साथ पकड़ा गया।

एयर इंडिया की उड़ान के अंदर केबिन क्रू सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला फिर आया सामने।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली पुलिस ने टोरंटो से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की उड़ान के अंदर केबिन क्रू सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने और शौचालय का दरवाजा तोड़ने के आरोप में एक नेपाल नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, केबिन पर्यवेक्षक, आदित्य कुमार ने कहा कि नेपाल के निवासी महेश सिंह पंडित नाम के एक यात्री ने अपनी सीट 26E से 26F में बदल ली और इकोनॉमी क्लास के चालक दल के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। सिगरेट के साथ पकड़ा गया आरोपी अपनी शिकायत में, कुमार ने कहा कि जब यात्री ने चालक दल के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने पायलट-इन-कमांड को सूचित किया और उसे मौखिक चेतावनी दी। बाद में, दोपहर के भोजन की सेवा के बाद, धूम्रपान अलार्म बज उठा। जब उसने शौचालय का दरवाजा खोला, तो उसने यात्री को सिगरेट लाइटर के साथ पकड़ा और धुएं की गंध महसूस की। "जब मैंने यात्री के सामने दरवाजा खोला, तो उसने मुझे पीछे धकेल दिया और अपनी सीट 26F पर भाग गया। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझे धक्का दिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया। बाद में उसने LAV दरवाजा 3F-RC तोड़ दिया। फिर मैंने तुरंत कैप्टन को सूचित किया और कैप्टन के निर्देश के अनुसार केबिन क्रू पुनित शर्मा और अन्य चार यात्रियों की मदद से हमने एसओपी के अनुसार उसे रोकने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने मामला किया दर्ज केबिन सुपरवाइजर ने अपनी एफआईआर में यह भी उल्लेख किया कि वे 10 अन्य यात्रियों की मदद से आरोपी यात्री को पकड़ने में सक्षम थे। लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी यात्रियों को भी पीटने की कोशिश कर रहा था। केबिन सुपरवाइजर ने कहा, "10 यात्रियों और दो केबिन क्रू की मदद से हमने आरोपी यात्री को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। उसके बाद मैं अपनी आवंटित प्रथम श्रेणी में वापस आ गया लेकिन जानकारी मिली कि वह अभी भी यात्रियों को पीटने की कोशिश कर रहा है।" दिल्ली पुलिस ने आईजीआई पुलिस स्टेशन में धारा 323/506/336 भारतीय दंड संहिता और 22,23,25 विमान नियम के तहत मामला दर्ज किया।

Edited By: Shashank Mishra