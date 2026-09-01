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1.3 अरब डॉलर की लागत, दावे हजार और नतीजा जीरो... नेपाल त्रासदी की चेतावनी क्यों नहीं दे पाया NISAR?

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:23 PM (IST)

दुनिया के सबसे महंगे NISAR सैटेलाइट पर नेपाल बाढ़ के दौरान उसकी चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि इसे हिमालयी आपदाओं की निगरानी के लिए बनाया गया था।

दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट पर उठ रहे सवाल। (फाइल फोटो।)

दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट पर उठ रहे सवाल। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. NISAR सैटेलाइट हिमालयी आपदाओं की निगरानी के लिए बनाया गया था।

  2. नेपाल बाढ़ त्रासदी में NISAR से कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं मिली।

  3. वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट की चुप्पी पर सवाल उठाए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया का सबसे महंगा और आम लोगों के लिए इस्तेमाल वाला अर्थ-इमेजिंग सैटेलाइट NISAR हिमालय से जुड़े खतरों और दूसरी चीजों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। नेपाल में आई बाढ़ की घटना में यह सैटेलाइट कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा है? यह NISAR सैटेलाइट के लिए सच जानने का पल है।

जब भारत और अमेरिका ने एक साल से भी ज्यादा समय पहले 1.3 अरब डॉलर के NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन को लॉन्च किया था तो इसे धरती पर नजर रखने वाला एक क्रांतिकारी सैटेलाइट बताया गया था। यह सैटेलाइट मानवता को धरती की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने में मदद करेगा।

उम्मीदों पर फेरा पानी?

एडवांस्ड डुअल-फ्रीक्वेंसी रडार से लैस और पृथ्वी की सतह पर मिलीमीटर तक के सटीक बदलावों को मापने में सक्षम निसार सैटेलाइट (जिसे निसर्ग सैटेलाइट भी कहा जाता है) से ग्लेशियरों की निगरानी करने, जमीन में होने वाले बदलावों का पता लगाने, भूस्खलन पर नजर रखने, भूकंप का अध्ययन करने और आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की उम्मीद थी।

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नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई भयानक बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और जान-माल का नुकसान हुआ। ऐसे में अब सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि यह आपदा हिमालय के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक में ग्लेशियर के टूटने और बर्फ, पानी, चट्टानों और मलबे के बड़े पैमाने पर खिसकने से जुड़ी हुई लगती है ठीक वैसी ही घटना जिसे देखने और उसका विश्लेषण करने के लिए NISAR को बनाया गया था।

तो NISAR कहां था?

वैज्ञानिक, आपदा विशेषज्ञ और नीति-निर्माता एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो असहज करने वाला है। अगर दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिविलियन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट अब ऑर्बिट में है और लगातार डेटा इकट्ठा कर रहा है तो हिमालयी क्षेत्र की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक की शुरुआत और उसके विकास को समझाने वाला कोई सार्वजनिक NISAR-आधारित आकलन, चेतावनी या बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण क्यों नहीं आया है?

उठ रहे सवाल

यह सवाल तब और भी अहम हो जाता है जब हम नासा और इसरो की अपनी महत्वाकांक्षाओं पर फिर से नजर डालते हैं। नासा ने बार-बार कहा है कि NISAR आपदाओं पर नजर रखने, इकोसिस्टम और फसलों की निगरानी करने, ग्लेशियर और बर्फ की चादरों का अध्ययन करने और यह समझने में मदद करेगा कि पृथ्वी की सतह कैसे हिलती और बदलती है।

नासा ने कहा कि उसके दिए गए डेटा से लोगों की जान बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। साथ ही हमें अपने बदलते ग्रह के बारे में पहले से कहीं ज्यादा गहरी समझ मिलेगी। इसरो को भी इतनी ही आशा थी।

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दावा किया गया था कि NISAR हर 12 दिन में दुनिया भर की जमीन और बर्फ से ढकी सतहों (जिनमें द्वीप, समुद्री बर्फ और कुछ महासागर शामिल हैं) की तस्वीरें लेगा। NISAR मिशन का मुख्य मकसद जमीन और बर्फ में होने वाले बदलावों, जमीनी इकोसिस्टम और समुद्री इलाकों का अध्ययन करना है, जो अमेरिका और भारत के वैज्ञानिक समुदायों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

NISAR (NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार) मिशन नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो पृथ्वी की निगरानी के लिए एडवांस्ड रडार उपकरणों से लैस एक सैटेलाइट है। इसका मकसद पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों (जैसे टेक्टोनिक शिफ्ट, ग्लेशियर और जंगलों में होने वाली उथल-पुथल) की हाई-रिजॉल्यूशन माप उपलब्ध कराना है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारी समझ बेहतर हो सके।

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सच कहा जाए तो इसरो ने एनालिसिस के लिए अपने खुद के रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसोर्ससैट 2A और कार्टोसैट 3A तैनात किए हैं और प्लैनेट लैब्स भी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी कर रहा है लेकिन NISAR सैटेलाइट से मिली कोई भी जानकारी इसरो या नासा की तरफ से पब्लिक डोमेन में नहीं आई है।

पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में NISAR प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. पॉल रोसेन से बेहतर शायद ही किसी ने इस मिशन के वादे को इतने साफ तौर पर समझाया हो। लॉन्च से पहले डॉ. रोसेन ने कहा, "यह एक साइंस और एप्लीकेशन मिशन है। हम क्रायोस्फीयर, इकोसिस्टम और भूकंप व भूस्खलन जैसी ठोस धरती से जुड़ी आपदाओं का अध्ययन कर रहे हैं। यह असल में एक क्लाइमेट मिशन है।"

इसी तरह की घटनाओं को जानने के लिए बना NISAR

नेपाल में आई आपदा ठीक उसी तरह के माहौल में हुई, जहां NISAR के बेहतरीन काम करने की उम्मीद थी। हिमालयी क्षेत्र की खासियतें हैं अस्थिर ढलान, पीछे हटते ग्लेशियर, ग्लेशियल झीलें, टेक्टोनिक गतिविधियां और तेज़ी से बदलते पहाड़ी परिदृश्य। ऐसा लगता है कि रासुवा की आपदा में ठीक वैसी ही क्रायोस्फेरिक और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनका अध्ययन करने के लिए NISAR को डिजाइन किया गया था।

मिशन के वादे और NISAR के सार्वजनिक विश्लेषण के साफ तौर पर न होने के बीच के अंतर को नजरअंदाज करना अब और मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसरो और नासा ने खुद कुछ हफ्ते पहले ही ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया था।

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31 जुलाई, 2026 को नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने कहा, "हमारे सैटेलाइट्स बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। भारत से NISAR के लॉन्च हुए एक साल हो गया है। यह पृथ्वी की जमीन और बर्फ की सतहों का अध्ययन कर रहा है और हमें यह समझने में मदद कर रहा है कि हमारा ग्रह कैसे बदल रहा है।"

डॉ. रोसेन ने खुद दिखाया कि कैसे NISAR का एल-बैंड रडार इकोसिस्टम, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी पर नजर रख रहा था। इसरो के वैज्ञानिकों ने फॉरेस्ट बायोमास, मिट्टी की नमी, सक्रिय फसलों, समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं, मैंग्रोव, जंगलों में होने वाले बदलावों और जमीन की सतह में होने वाले बदलावों से जुड़े इस्तेमाल के तरीकों पर जोर दिया।

सब कुछ यही बता रहा था कि NISAR ठीक वही नतीजे दे रहा था, जिनका वादा किया गया था। फिर भी नेपाल की आपदा एक मुश्किल इम्तिहान साबित हुई है। साफ तौर पर कहें तो ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है कि NISAR को एक ऐसे ऑपरेशनल वॉर्निंग सैटेलाइट के तौर पर डिजाइन किया गया था जो हर बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियर के टूटने या भूकंप की अलग-अलग भविष्यवाणी कर सके और न ही ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत है कि यह मिशन तकनीकी रूप से फेल हुआ।

जब नासा और इसरो खुद ग्लेशियर की निगरानी, भूस्खलन की पूर्व-सूचना, जमीन में बदलाव की माप और खतरे के आकलन जैसी क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं तो यह पूछना वाजिब है कि हाल के समय में हिमालय में हुई सबसे गंभीर आपदाओं में से एक के बारे में NISAR ने क्या जानकारी दी है।

सवाल सीधे-सीधे हैं

  • क्या NISAR ने उस इलाके में सतह पर होने वाली शुरुआती हलचल को देखा?
  • क्या उसने ग्लेशियर में मापने लायक अस्थिरता का पता लगाया?
  • क्या उसने आपदा से पहले बदलाव के संकेत पकड़े?
  • क्या कोई शुरुआती विश्लेषण किया गया है?
  • और अगर ऐसे विश्लेषण मौजूद हैं, तो उन्हें अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है?

17 अगस्त, 2026 को इसरो ने एक सार्वजनिक बयान में कहा, "NISAR पृथ्वी की गतिविधियों को समझने के लिए लगातार और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा कर रहा है। इससे इकोसिस्टम, सॉलिड अर्थ, क्रायोस्फीयर, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, तटीय प्रक्रियाओं, जियोसाइंस और आपदा प्रबंधन जैसे कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।"

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ऐसा नहीं है कि NISAR ने आपदाओं के समय मदद नहीं की है। 29 जून, 2026 को नासा की जेपीएल ने एक बयान में कहा, "वेनेजुएला में दो जबरदस्त भूकंप आए। नासा के सैटेलाइट जरूरी मदद दे रहे हैं। वे तस्वीरें और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जमीन पर मौजूद टीमें असर का अंदाजा लगा सकें और राहत कार्यों को सही दिशा दे सकें। NISAR मिशन से मिले डेटा से बना यह मैप दिखाता है कि भूकंप ने जमीन की सतह को कैसे बदला। इससे इमरजेंसी मैनेजरों और वैज्ञानिकों को अहम जानकारी मिलती है।" यह जानकारी 24 जून, 2026 को वेनेज़ुएला में आए 7.2 तीव्रता वाले भूकंप के कुछ ही दिनों बाद सामने आई।

नेपाल त्रासदी पर चुप्पी क्यों अखर रही?

नेपाल की त्रासदी पर चुप्पी इसलिए भी खास तौर पर हैरान करने वाली है क्योंकि नासा और इसरो इस बात पर सहमत हुए थे कि NISAR का डेटा सबके लिए उपलब्ध होगा। डॉ. रोसेन ने कहा था, "प्रोसेसिंग के लगभग तुरंत बाद डेटा को पब्लिक आर्काइव में डाल दिया जाएगा। नासा और इसरो इस पर सहमत हो गए हैं। यह एक साइंस मिशन है और सारा रडार डेटा सबके लिए उपलब्ध होगा।"

ऐसे समय में जब सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल में क्या हुआ तो स्वाभाविक है कि दुनिया यह उम्मीद करेगी कि NISAR सैटेलाइट और उससे मिलने वाला डेटा इस कोशिश में सबसे आगे हो।

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नेपाल में आई आपदा के बाद डॉ. रोसेन ने कहा, "NISAR सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण नहीं करता। विश्लेषण तो लोग करते हैं। हम अभी उस टाइम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी जरूरत किसी घटना से पहले होने वाले बदलावों या संकेतों को ट्रैक करने के लिए होती है। जब टीमें हिमालय में सामान्य और असामान्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स बना लेंगी, तब हमें जोखिम का पता लगाने की उम्मीद होगी। चूंकि NISAR अपनी तरह का पहला सैटेलाइट है, इसलिए डेटा को समझने और इस तरह की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की इसकी क्षमता को समझने में कुछ समय लगेगा।"

फिर भी, NISAR के समय में हिमालय में पहली बड़ी आपदाओं में से एक आ गई है और सार्वजनिक चर्चा में इस मिशन की वैज्ञानिक आवाज साफ तौर पर नदारद है। पृथ्वी की सबसे तेजी से बदलने वाली और खतरनाक प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए बनाए गए मिशन के लिए नेपाल की त्रासदी एक अप्रत्याशित परीक्षा बन गई है।

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