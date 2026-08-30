2.65 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी नीट-पीजी, दो केंद्रों पर दोबारा होगी परीक्षा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल के परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने रविवार को नीट-पीजी, 2026 का सफल आयोजन किया।

यह परीक्षा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 339 शहरों में 1,111 परीक्षा केंद्रों पर 2.73 लाख अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी। कुल 2,65,980 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी समस्या की वजह से जयपुर के दो केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन में बाधा आई।

एनबीईएमएस ने एक बयान में कहा, देशभर में परीक्षा का आयोजन काफी हद तक सुचारू रहा, सिवाय जयपुर में आई एक तकनीकी रुकावट के, जहां बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी।

इन प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा जयपुर में पांच सितंबर को दूसरे सत्र (दोपहर बाद) में आयोजित की जाएगी। प्रभावित छात्रों को जल्द ही परीक्षा केंद्र की जानकारी व परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश दिए जाएंगे।

एनबीईएमएस ने आगे कहा कि परीक्षा के दौरान रियल-टाइम मानिटरिंग व पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए कुल 2,527 फैकल्टी सदस्यों को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था।

इनके अलावा डीन, निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक और वरिष्ठ प्रोफेसरों सहित 700 से अधिक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों को फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्यों के रूप में तैनात किया गया था।

तालमेल और निगरानी को मजबूत करने के लिए देशभर में 16 एनबीईएमएस क्षेत्रीय कमांड सेंटर स्थापित किए गए थे। परीक्षा केंद्रों को लाइव सीसीटीवी निगरानी में भी रखा गया था, जो द्वारका स्थित एनबीईएमएस मुख्यालय के कमांड सेंटर से की जा रही थी। रियल-टाइम निगरानी व मानिटरिंग के लिए एनबीईएमएस और टीसीएस के 190 कर्मचारियों की एक समर्पित टीम तैनात की गई थी।

(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)