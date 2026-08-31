Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

NEET प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR होंगी रद? SC पहुंची केंद्र सरकार, 1 सितंबर को होगी सुनवाई

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 31 Aug 2026 06:21 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने की केंद्र ...और पढ़ें

नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर SC करेगा सुनवाई

नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर SC करेगा सुनवाई

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर को रद करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा की गई तत्काल सुनवाई की मांग पर मंगलवार को विचार करेगी।

सॉलिसिटर जनरल ने उठाया मामला

सोमवार को कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने के समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के सामने इस मामले को उठाया।

उन्होंने कहा, हम एक अंतरिम आवेदन दाखिल कर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कोर्ट को नहीं है आपत्ति

इस पर पीठ ने कहा कि यदि पक्षकार आपस में मामले को सुलझा रहे हैं, तो अदालत को कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी FIR वापस लेने की छूट

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकारें नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में हुए प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर दर्ज  एफआईआर वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

हालांकि, अदालत ने यह शर्त भी रखी थी कि गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों को यह राहत नहीं मिलेगी।