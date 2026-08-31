NEET प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR होंगी रद? SC पहुंची केंद्र सरकार, 1 सितंबर को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर को रद करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा की गई तत्काल सुनवाई की मांग पर मंगलवार को विचार करेगी।

सॉलिसिटर जनरल ने उठाया मामला

सोमवार को कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने के समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के सामने इस मामले को उठाया।

उन्होंने कहा, हम एक अंतरिम आवेदन दाखिल कर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कोर्ट को नहीं है आपत्ति

इस पर पीठ ने कहा कि यदि पक्षकार आपस में मामले को सुलझा रहे हैं, तो अदालत को कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी FIR वापस लेने की छूट गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकारें नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में हुए प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं।