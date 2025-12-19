हर साल 2 लाख से अधिक भारतीय छोड़ रहे हैं नागरिकता, ये हैं पलायन के पीछे के मुख्य कारण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत से नागरिकता त्यागने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। संसद में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2020-2024) में लगभग 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, जिसमें से 2022 से हर साल 2 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए।

2011 से 2024 तक कुल 20.6 लाख से ज्यादा भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई। यह ट्रेंड मुख्य रूप से उच्च कुशल पेशेवरों, धनी व्यक्तियों और छात्रों में देखा जा रहा है, जो बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। सरकार इसे "व्यक्तिगत कारण" बताती है, जबकि विपक्ष इसे जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा और शासन से जुड़ी चिंताओं से जोड़ता है।

2024 में 2.06 लाख भारतीयों ने नागरिकता त्यागी, जो कोविड के बाद का नया सामान्य स्तर दर्शाता है। मुख्य कारण भारत में ड्यूल सिटीजनशिप न होना है—विदेश में स्थायी बसावट या नागरिकता लेने पर भारतीय पासपोर्ट छोड़ना जरूरी हो जाता है। प्रवासी बेहतर वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण और ग्लोबल मोबिलिटी का हवाला देते हैं।