NDA Meeting: PM मोदी से मिलने के बाद बोले चिराग, 'मैं और मेरी पार्टी मजबूती से पीएम मोदी को अपना समर्थन देंगे'

एनडीए की बैठक के बारे में बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा माननीय प्रधान मंत्री जी मुझे गले लगाकर प्यार और सम्मान देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज एनडीए की बैठक के दौरान सभी नेताओं ने पीएम मोदी के प्रति अपना उत्साह और समर्थन दिखाया। मैं और मेरी पार्टी मजबूती से पीएम मोदी को अपना समर्थन देंगे।

पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले चिराग, मैं और मेरी पार्टी मजबूती से पीएम मोदी को अपना समर्थन देंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को यहां एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया, जबकि प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया। अपने चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से भाजपा से नाखुश पासवान ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा से मुलाकात के बाद औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक में शामिल होने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पासवान को गले लगाकर बिहार के मतदाताओं को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। हालांकि, पारस और पासवान दोनों अभी भी हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर अड़े हुए हैं, जहां से पारंपरिक रूप से राम विलास पासवान चुनाव लड़ते थे। एनडीए की बैठक के बारे में बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा, 'माननीय प्रधान मंत्री जी, मुझे गले लगाकर प्यार और सम्मान देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज एनडीए की बैठक के दौरान सभी नेताओं ने पीएम मोदी के प्रति अपना उत्साह और समर्थन दिखाया। मैं और मेरी पार्टी मजबूती से पीएम मोदी को अपना समर्थन देंगे।' इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि अपने दिवंगत पिता की पार्टी एलजेपी में बगावत के बाद अपने चाचा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने से चिराग पासवान बीजेपी से खुश नहीं थे। हालांकि, मतभेदों को दरकिनार करते हुए चिराग पवन ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। तब यह निर्णय लिया गया कि चिराग पासवान औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। चिराग के चाचा पशुपति पारस फिलहाल बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। जहां चिराग पासवान हाजीपुर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं उनके चाचा भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

Edited By: Narender Sanwariya