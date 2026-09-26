SIR विवाद: 'सभी गलतफहमियां दूर हुईं', NDA के सहयोगियों ने चुनाव आयोग की बैठक और फैसले का किया स्वागत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही एसआईआर विवाद को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों ने शनिवार को चुनाव आयोग के प्रेस नोट का स्वागत किया।

यह नोट मीडिया रिपोर्ट के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दरार होने का दावा किया गया था।

चुनाव आयोग के प्रेस नोट में कहा गया कि हाल के महीनों में आयोग ने देशभर में एसआईआर सहित कई फैसले लिए हैं। 24 जून 2025 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया था, जो बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल और 30 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 के आदेश में इसे बरकरार रखा है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2025 को और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यक्रम 14 मई 2026 को सर्वसम्मति से जारी किया गया। अंतिम मतदाता संख्या चरण-III के शेष 12 राज्यों में अंतिम प्रकाशन के बाद ही पता चलेगी।

चिराग पासवान का बयान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि जनता के मन में उठने वाले सवालों को सामने लाना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जनता की तरफ से एसआईआर को लेकर जो चिंताएं हमारे सामने आईं, उन्हें हमने चुनाव आयोग के सामने रखा... आज चुनाव आयोग ने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिंदुवार अपना रुख साफ कर दिया है।