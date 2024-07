दो महिलाओं को जिंदा गाड़ने के मामले में एक्शन में NCW, DGP को पत्र लिख मांगी रिपोर्ट

एएनआई, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा में एक जमीन विवाद को लेकर दबंगों द्वारा दो महिलाओं को जिंदा गाड़ने के मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संज्ञान लिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में राज्य के डीजीपी को एक पत्र लिख कर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। आयोग को इस पूरे मामले पर तीन दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

