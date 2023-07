Udupi College Washroom Video Row: NCW सदस्य खुशबू सुंदर जाएंगी उडुपी, BJP ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का किया एलान

नई दिल्ली, पीटीआई। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सदस्य खुशबू सुंदर ने बुधवार को कहा कि वह पैरामेडिकल कॉलेज के वॉशरूम में एक महिला छात्रा का उसके साथी छात्राओं द्वारा कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करने के मामले को देखने के लिए कर्नाटक के उडुपी जा रही हैं।

बता दें कि घटना को लेकर कॉलेज की तीन छात्राओं शबनाज, अल्फिया और अलीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें नेत्र ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज में कथित तौर पर वॉशरूम के अंदर एक साथी छात्रा का वीडियो बनाने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

Heading to Udupi to look into the issue where girls were filmed in a washroom by their fellow girl college mates. It is extremely saddening to see children indulging in such activities. As a @NCWIndia member, I will be looking into the matter, speaking with the students, meeting…