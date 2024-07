IAS पूजा खेडकर पर उठे सवाल तो विकास दिव्यकीर्ति ने बताया - कैसा होता OBC-EWS आरक्षण में खेल

यहां पढ़ें -Puja Khedkar हो सकती हैं बर्खास्त! अकादमी के पास भी है प्रशिक्षु IAS को Dismiss करने का अधिकार

अगर माता-पिता दोनों कमाते हैं तो एक व्यक्ति एक साल के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर चला जाता है। इस तरह जब भी EWS का कोटा लेना हो बस उससे एक साल पीछे की इनकम आठ लाख से कम कर लेते हैं।

'मैं कई केस जानता हूँ...'' Vikas Divyakirti explains how UPSC aspirants are 'misusing' the EWS quota system#ANIPodcast #SmitaPrakash #VikasDivyakirti #OBC #Reservation #EWS

