Monsoon Session 2023: रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, वैष्णव बोले 'अफवाहों पर ध्यान न दें लोग'

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निजीकरण की सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए बुधवार को कहा कि सरकार के समक्ष निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक सदस्य के सवाल के जवाब में वैष्णव ने यह बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, वैष्णव बोले।

