उत्तर मध्य रेलवे ने लॉन्च किया 'टोटल' पोर्टल, 67000 से अधिक रेल कर्मचारियों को मिलेगा डिजिटल क्लेम का लाभ

डिजिटल टीम, प्रयागराज। भारत सरकार के डिजिटल परिवर्तन, पारदर्शी प्रशासन और मजबूत ई-गवर्नेंस के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। उत्तर मध्य रेलवे ने कर्मचारियों के भत्तों के त्वरित और पारदर्शी निपटान के लिए 'टोटल' (TA & OT ऑनलाइन क्लेम पोर्टल) का सफल शुभारंभ किया है।

इस आधुनिक और वेब-आधारित एप्लिकेशन का औपचारिक उद्घाटन 22 सितंबर 2026 को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

कर्मचारियों की सुविधाओं को सुगम और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से इस डिजिटल समाधान को तरुण कुमार शुक्ला (CMIT) के नेतृत्व में उत्तर मध्य रेलवे के आईटी विभाग द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है।





यह पोर्टल कर्मचारियों के टीए (TA) और ओटी (OT) दावों के पूरे जीवनचक्र को कवर करता है। कर्मचारी अब अपना मासिक जर्नल ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सत्यापन प्रक्रिया को एचआरएमएस (HRMS) से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी (OTP) से जोड़ा गया है। कर्मचारी अपने क्लेम के स्टेटस को लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे स्थापना कोड के अध्याय XVI के नियमों के अनुसार भत्तों की गणना अब सिस्टम द्वारा स्वतः की जाएगी। इससे मैनुअल हिसाब-किताब की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और मानवीय गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी।

यह प्रणाली अधिकारियों को बेहतर वर्कफ़्लो प्रबंधन, विस्तृत रिपोर्टिंग और आसान ऑडिट-ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे फाइलों के रुकने या देरी होने की समस्या खत्म होगी।

योजना के पहले चरण में यात्रा भत्ता (TA) के दावों को शामिल किया गया है, जबकि अगले चरण में समयोपरी (OT) दावों को जोड़ा जाएगा। आगामी 20-25 दिनों के भीतर यह पोर्टल पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा, जिससे उत्तर मध्य रेलवे के 67,000 से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

उद्घाटन के अवसर पर महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने आईटी विभाग के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'टोटल' पोर्टल से न केवल मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों के दावों का समयबद्ध व त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा।