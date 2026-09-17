उत्तर मध्य रेलवे में 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा-2026' की शुरुआत, महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने किया शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) मुख्यालय परिसर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा-2026' का भव्य कर्टेन रेजर सह लॉन्च कार्यक्रम के साथ आधिकारिक शुभारंभ किया गया। इस विशेष अभियान का उद्घाटन उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के सभी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वच्छता बने कार्यसंस्कृति और व्यक्तिगत आदत: महाप्रबंधक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि "स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत" की भावना के साथ स्वच्छता केवल एक औपचारिक अभियान न होकर हमारी दैनिक कार्यसंस्कृति और व्यक्तिगत आदत बननी चाहिए। महाप्रबंधक ने रेल परिसरों, स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के साथ-साथ अपशिष्ट पृथक्करण और सफाई मित्रों के सम्मान की संस्थागत संस्कृति विकसित करने का संदेश दिया।

अभियान के पांच प्रमुख स्तंभ और विविध गतिविधियां समारोह के दौरान प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अनिल कुमार द्विवेदी ने पखवाड़े की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभियान को पांच मुख्य केंद्रित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTUs) का रूपांतरण, स्वच्छ पाठशाला व युवाओं की भागीदारी, सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा, सेवा व सम्मान शिविर, जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं। इस पखवाड़े के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, "एक दिन एक घंटा एक साथ" श्रमदान, कबाड़ से कला अभियान, स्वच्छता शपथ, खेल-कूद में जीरो वेस्ट को बढ़ावा, सफाई कर्मियों का हेल्थ चेकअप तथा प्रमुख टूरिस्ट व हेरिटेज स्थलों की सफाई जैसी प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

हस्ताक्षर एवं सेल्फी अभियान से जनभागीदारी पर जोर जागरूकता फैलाने और जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से महाप्रबंधक के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल पर हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी अभियान का भी आयोजन किया गया। इन आयोजनों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।