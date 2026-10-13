उत्तर मध्य रेलवे की अनूठी पहल: कार्यप्रणाली को सुलभ और कागज-मुक्त बनाने के लिए 'सेवा' पोर्टल लॉन्च, रेल कर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत

प्रयागराज। भारत सरकार द्वारा संचालित 'लंबित मामलों के निपटान के विशेष अभियान' के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने कार्यालयी कार्यप्रणाली को सुगम (Ease of Working) बनाने और डिजिटल स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत की है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में कर्मचारी कल्याण कोष के लिए विशेष रूप से विकसित वेब-आधारित पोर्टल 'सेवा' (कर्मचारी कल्याण आवेदन स्वीकृति पोर्टल) का औपचारिक उद्घाटन किया।

विशेष अभियान के तहत कार्यालयों को कागजी फाइलों के भारी-भरकम बोझ से मुक्त करने और स्वच्छता अपनाने का जो राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है, 'सेवा' पोर्टल उसे सीधे धरातल पर उतारता है। इस पोर्टल के सक्रिय होने से कल्याणकारी योजनाओं के दावे—आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम स्वीकृति तक—पूरी तरह से ऑनलाइन संसाधित होंगे, जिससे फाइलों की भौतिक आवाजाही (Physical Movement) पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

'सेवा' पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और कार्यप्रणाली

सरल लॉग-इन व ट्रैकिंग: रेल कर्मचारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और एकमुश्त पासवर्ड (OTP) के माध्यम से आसानी से पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं। वे एक ही बार में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

स्वचालित पात्रता जांच: आवेदन जमा करने से पहले सिस्टम नियमों के तहत पात्रता की स्वतः जांच कर लेता है, जिससे मानवीय भूलों और मामलों के अनावश्यक लंबित रहने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। त्वरित भुगतान और पारदर्शिता: प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए हर स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर टोकन (Digital Signature Token) या ओटीपी के माध्यम से फाइल स्वीकृत होगी। इसके बाद पोर्टल स्वतः बैंक भुगतान विवरण और लंबित मामलों की रिपोर्ट जनरेट कर देगा।