उत्तर मध्य रेलवे की अनूठी पहल: कार्यप्रणाली को सुलभ और कागज-मुक्त बनाने के लिए 'सेवा' पोर्टल लॉन्च, रेल कर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत
उत्तर मध्य रेलवे ने कार्यालयी कार्यप्रणाली को सुगम बनाने और डिजिटल स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'सेवा' नामक वेब-आधारित ...और पढ़ें
HighLights
'सेवा' पोर्टल कर्मचारी कल्याण कोष के लिए लॉन्च किया गया।
दावों की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगी।
कागजी कार्यवाही समाप्त कर डिजिटल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।
'सेवा' पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और कार्यप्रणाली
सरल लॉग-इन व ट्रैकिंग: रेल कर्मचारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और एकमुश्त पासवर्ड (OTP) के माध्यम से आसानी से पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं। वे एक ही बार में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
स्वचालित पात्रता जांच: आवेदन जमा करने से पहले सिस्टम नियमों के तहत पात्रता की स्वतः जांच कर लेता है, जिससे मानवीय भूलों और मामलों के अनावश्यक लंबित रहने की गुंजाइश खत्म हो जाती है।
त्वरित भुगतान और पारदर्शिता: प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए हर स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर टोकन (Digital Signature Token) या ओटीपी के माध्यम से फाइल स्वीकृत होगी। इसके बाद पोर्टल स्वतः बैंक भुगतान विवरण और लंबित मामलों की रिपोर्ट जनरेट कर देगा।
द्विभाषी सुविधा: कर्मचारियों की सहूलियत के लिए यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुलभ है।