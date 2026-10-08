उत्तर मध्य रेलवे ने रचा हरियाली का ऐतिहासिक कीर्तिमान, सुबेदारगंज में लगा 1.11 करोड़वां पौधा
उत्तर मध्य रेलवे ने प्रधानमंत्री मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित होकर 1.11 करोड़ से अधिक ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर मध्य रेलवे ने 1.11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए।
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से मिली प्रेरणा।
प्रयागराज डिवीजन ने सर्वाधिक 43.44 लाख पौधे रोपे।
डिजिटल टीम, प्रयागराज/सुबेदारगंज। भारतीय रेल में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने एक नया ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनात्मक अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' से प्रेरणा लेते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में 1,11,11,111 (एक करोड़ ग्यारह लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) पौधे लगाने का जादुई और अप्रत्याशित आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है।
इस विशेष उपलब्धि का जश्न मनाते हुए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सुबेदारगंज स्थित रेल गाँव में प्रतीकात्मक रूप से 1,11,11,111वां पौधा (लीची, तुलसी और आम का रोपण) लगाकर इस महा-अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
प्रयागराज डिवीजन रहा अव्वल, झांसी और आगरा ने भी निभाई अग्रणी भूमिका
- प्रयागराज डिवीजन: 43.44 लाख पौधे लगाकर तीनों मंडलों में शीर्ष स्थान पर रहा।
- झांसी डिवीजन: 42.09 लाख पौधे रोपकर दूसरे स्थान पर रहा।
- आगरा डिवीजन: 25.58 लाख पौधों का रोपण कर हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।