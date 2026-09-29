तमिलनाडु में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में NCPCR का एक्शन, बाल अधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान; चेन्नई जाएगी टीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तमिलनाडु में ग्रेनाइट व्यवसायी आर. वीरमणि द्वारा 12-16 साल की नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि उसकी तथ्य-खोज टीम इस मामले की जमीनी जांच करने के लिए चेन्नई जाएगी।

इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने ग्रेनाइट कारोबारी के खिलाफ जांच के लिए एक एसआईटी बनाई थी, जिसमें टीम की चारों सदस्य महिला पुलिस अधिकारी थीं। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया कि जेम ग्रेनाइट्स के संस्थापक से जुड़े मामले और उससे संबंधित मामलों की प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है।