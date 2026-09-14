NCERT का विजन 2047: प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड होगी विज्ञान की पढ़ाई, रट्टाफिकेशन होगा खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तेजी से बदलती तकनीक और नए-नए शोधों के बीच स्कूलों में होने वाली विज्ञान विषय की पढ़ाई का स्वरूप अब बदलेगा। जिसमें अनुपयोगी या चलन से बाहर हो चुकी विषय वस्तु की जगह ऐसे शोध और नवाचार को शामिल करने की तैयारी है, जो भविष्य में काम आ सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इस बदलाव पर चर्चा के लिए 28 से 30 दिसंबर के बीच मैसूरु (कर्नाटक) में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। जिसमें विज्ञान विषय की पढ़ाई कराने वाले देश भर शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विषय वस्तु तैयार करने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है।

प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड होगी पढ़ाई एनसीईआरटी ने यह पहल तब की है जब विज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से समझाने के बजाय अभी भी उसमें समीकरणों और परिभाषाओं को रटाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। साथ ही विज्ञान के कई मूलभूत सिद्धांतों को अभी भी पुराने स्वरूप में ही पढ़ाया जाता है, जबकि हाल ही में हुए शोधों के बाद वह बदल गए है।

एनसीईआरटी ने इस दौरान सम्मेलन की जो थीम रखी है, उसमें विज्ञान विषय की पढ़ाई को शोध व नवाचार आधारित बनाने के साथ उसे 2047 के लक्ष्य को ध्यान रखकर आगे बढ़ने की है। इनमें स्वदेशी विज्ञान, प्राचीन गणित, खगोल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन व ग्रीन कैमेस्ट्री जैसी विषयवस्तु को शामिल करने की है।

पढ़ाई की नई-नई तकनीकों व नए-नए तरीकों पर चर्चा एनसीईआरटी के मुताबिक, इस सम्मेलन में विषयवस्तु पर चर्चा के साथ ही शिक्षकों को विज्ञान की पढ़ाई से जुड़ा प्रशिक्षण देने, विज्ञान विषय की पढ़ाई में नई-नई तकनीकों व नए-नए तरीकों पर चर्चा भी होगी।

साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विज्ञान की पढ़ाई को लेकर नए सिरे से मंथन, विज्ञान का नया पाठ्यक्रम तैयार करने, नई तरह की टीचिंग-लर्निंग पहल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आदि पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में उद्योगों व नीति निर्धारकों व तकनीकी विशेषज्ञों की बुलाया गया है।