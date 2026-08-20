NCERT ने पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्टबुक बनाने वाली कमेटी का किया पुनर्गठन, 20 में से 4 RSS के सदस्य भी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की किताबें तैयार करने वाली टीम को फिर से बनाया है। इसमें यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स, स्कूल टीचर और एनसीईआरटी के अपने फैकल्टी मेंबर शामिल हैं। दो में से पहली किताब नवंबर तक तैयार हो जाएगी।

20 सदस्यों वाली इस कमेटी में जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्य, स्कूल टीचर और एनसीईआरटी के एकेडमिक्स शामिल हैं। इनमें से कम से कम चार सदस्य ऐसे हैं जिनके आरएसएस या बीजेपी से जुड़े संगठनों के साथ पुराने या मौजूदा संबंध रहे हैं।

किन लोगों के हैं आरएसएस या बीजेपी से लिंक इनमें एबीवीपी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव और जेएनयू की प्रोफेसर वंदना मिश्रा, शिक्षाविद यदुनाथ देशपांडे, जो एबीवीपी में संगठनात्मक पदों पर रह चुके हैं और पेशेवर तौर पर खुद को बीजेपी का राजनीतिक सलाहकार बताते हैं, पुणे स्थित ज्ञान प्रबोधिनी के प्रशांत दिवेकर और जेएनयू के एकेडमिक रवि रमेशचंद्र शुक्ला शामिल हैं, जो रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी से जुड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा प्रकाशित जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड से जुड़े रहे हैं।

हालांकि, इस पैनल का दायरा काफी बड़ा है। इसमें जेएनयू से प्रकाश कांडपाल और रवि शुक्ला, एनएलयू दिल्ली से निधि गुप्ता, चाणक्य यूनिवर्सिटी से चेतन सिंघई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सुकांक्षिका वत्सा और इग्नू से सतीश कुमार जैसे अन्य लोग भी शामिल हैं।

पॉलिटिकल एनालिस्ट और एकेडमिक संदीप शास्त्री की अगुवाई वाली टेक्स्टबुक डेवलपमेंट टीम से कहा गया है कि वे 11वीं क्लास की टेक्स्टबुक को 30 नवंबर, 2026 तक और 12वीं क्लास की किताब को 30 जुलाई, 2027 तक फाइनल कर लें।