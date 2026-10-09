भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी महिला नवी पिल्लई को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल की दक्षिण-अफ्रीकी नागरिक नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इनके दादाजी तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये कानून विशेषज्ञ और रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं।

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए नवनेथम 'नवी' पिल्लई को 2026 का NobelPeacePrize देने का फैसला किया है। कौन हैं नवी पिल्लई? भारतीय मूल के तमिल परिवार में जन्मीं पिल्लई एक अग्रणी वकील और कानून विशेषज्ञ बनीं। इनका जन्म 23 सितंबर, 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उस दौर में हुआ, जब लोगों के रंगों के आधार पर भेदभाव होता था।