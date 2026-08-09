वकीलों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए गोवा में बनेगी नेशनल लीगल अकादमी

डिजिटल डेस्क, पणजी। बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने रविवार को घोषणा की कि वकीलों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित 'नेशनल लीगल अकादमी' की स्थापना गोवा के धरबांडोरा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआईयूएलईआर) परिसर में की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है। भोपाल की नेशनल जुडिशरी अकादमी की तर्ज पर बनने वाली इस अकादमी में देश भर के वकीलों के लिए 10 दिन या दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स होगा। इससे आईआईयूएलईआर के छात्रों को जजों, वरिष्ठ वकीलों और प्रसिद्ध प्रोफेसरों से मिलने का अवसर मिलेगा।

शनिवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाधिवक्ता देविदास पांगम और आईआईयूएलईआर के चांसलर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले आइआइयूएलईआर के मुख्य परिसर का निर्माण कार्य दो साल के भीतर पूरा करने का निर्णय भी लिया गया।

इस अकादमी का उद्देश्य वकीलों को संरचित शिक्षा देना, उनके नैतिक मानकों को मजबूत करना और उन्हें तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाना है। इस अवसर पर जस्टिस नरसिम्हा ने छात्रों को बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करते समय स्वतंत्र सोच बनाए रखने की सलाह दी।

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