एच-1बी वीजा फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर नैसकॉम सतर्क, कहा- संवाद जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा के लिए 103,265 डॉलर (लगभग 99 लाख रुपये) का नया शुल्क प्रस्तावित किए जाने के बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के शीर्ष संगठन नैस्काम ने कहा है कि वह पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है और अमेरिकी प्रशासन समेत सभी प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद बनाए हुए है।

गौरतलब है कि अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग यानी डीएचएस ने एच-1बी कैप के अंतर्गत आने वाली नए आवेदनों के लिए 103,265 डॉलर शुल्क का प्रस्ताव जारी किया है। यह शुल्क फिलहाल केवल प्रस्ताव है और इसे लागू करने से पहले 30 दिनों तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। अंतिम नियम बनने और नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। यह नया प्रस्ताव उस पृष्ठभूमि में आया है जब इस साल जून में बोस्टन की संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के पहले 1,00,000 डॉलर वाले एच-1बी शुल्क आदेश को रद कर दिया था। बोस्टन के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने माना था कि राष्ट्रपति के विशेष आदेश के जरिए लगाया गया शुल्क कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इस प्रकार का कर लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। इसके बाद प्रशासन ने अब नियम निर्माण प्रक्रिया के जरिए नया प्रस्ताव पेश किया है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रस्तावित शुल्क का समर्थन करते हुए कहा कि यदि किसी अमेरिकी कंपनी को कर्मचारियों की जरूरत है तो उसे पहले अमेरिकी नागरिकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। वेंस के इस बयान ने एच-1बी कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में चल रही राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।