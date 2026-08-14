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    महाराष्ट्र के नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.4 दर्ज की गई तीव्रता

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:55 AM (IST)

    महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार सुबह 5:32 बजे 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ...और पढ़ें

    नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके।

    नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके।

    HighLights

    1. नासिक में शुक्रवार सुबह 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए।

    2. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, केंद्र 3 किलोमीटर गहराई पर था।

    3. कोई जान-माल का नुकसान नहीं, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नासिक में सुबह 5 बजकर 32 मिनट 39 सेंकड पर यह झटके महसूस किए गए।

    राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 दर्ज की गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर लगभग 3 किलोमीटर की गहराई पर था।

    अचानक महसूस हुए झटकों से इलाके में दहशत फैल गई और लोग सहम गए। राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

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