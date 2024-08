NASA ने जारी किया खौफनाक वीडियो! भारत समेत पूरी दुनिया पर मंडरा रहे CO2 के बादल

With this high resolution model, scientists can see CO2 rising from sources like power plants, fires, and cities and watch how that carbon dioxide spreads via wind patterns and atmospheric circulation. https://t.co/e0sXDIeNvd pic.twitter.com/v6TQCWOa5k— NASA Climate (@NASAClimate) July 24, 2024

ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ रहा खतरा

गौरतलब है कि कार्बन धरती पर इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन जीवन का मूल निर्माण खंड है और जीवित जीवों के शरीर को बनाने में मदद करता है। कुछ मात्रा में धरती पर कार्बन की जरूरत है, लेकिन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से धरती पर गर्मी बढ़ती जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ता जाएगा।

