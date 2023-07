चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को बधाई दी। फ्रेंच गुयाना के कोउरू में ईएसए के 15 मीटर लंबे एंटीना का उपयोग चंद्रयान -3 को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही तरीके से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है।

चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर नासा, ईएसए ने इसरो को दी बधाई।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को बधाई दी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने ट्वीट किया, शानदार प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई! ईएसए ने कहा कि वह यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रै¨कग (एस्ट्रैक) नेटवर्क के माध्यम से चंद्रयान -3 को सहायता दे रहा है। फ्रेंच गुयाना के कोउरू में ईएसए के 15 मीटर लंबे एंटीना का उपयोग चंद्रयान -3 को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही तरीके से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक सीनेटर बिल नेल्सन ने भी चंद्रयान-3 के लांच पर इसरो को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, चंद्रयान-3 लांच पर इसरो को बधाई, चंद्रमा पर सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं। हम नासा के लेजर रेट्रोरेफ्लेक्टर ऐरे सहित मिशन से आने वाले विज्ञानी परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत आर्टेमिस समझौते पर नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है! नासा ने चंद्र संबंधी अध्ययन के लिए एक निष्कि्रय लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे (एलआरए) प्रदान किया है। एलआरए को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में लगाया गया है। आर्टेमिस समझौता अमेरिका और अन्य देशों के बीच एक बहुपक्षीय व्यवस्था है जो आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव को फिर ले जाना है। यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी ने ट्वीट किया, चंद्रयान- 3 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने कहा, चंद्रयान- 3 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई! अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां वास्तव में प्रेरणादायक हैं। आस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने ट्विटर पर लिखा, ''भारत और इसरो को चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई!

Edited By: Paras Pandey