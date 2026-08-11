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    चार्ज लेने से पहले ही उच्च शिक्षा सचिव के पद से हटाए गए नरेश पाल गंगवार, 20 दिन पहले दी थी तैनाती

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:22 PM (GMT+05:30)

    नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव पद से कार्यभार संभालने से पहले ही हटा दिया है। ...और पढ़ें

    नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव पद से हटाया गया

    नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव पद से हटाया गया

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    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक को लेकर विवादों में घिरे शिक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार ने 20 दिनों के भीतर अब दूसरे उच्च शिक्षा सचिव की तैनाती दी है।

    इससे पहले इस पद तैनात किए गए नरेश पाल गंगवार को विवादों के चलते चार्ज लेने से पहले ही हटा दिया गया है, उनकी जगह मध्य प्रदेश कैडर की 93 बैच की अफसर दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया है।

    इससे पहले विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव के पद से हटाते हुए केंद्र सरकार ने उनकी जगह पर पशुपालन व मत्स्य विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को तैनाती दी थी।

    तैनाती के बाद खड़ा हुआ विवाद 

    प्रशासनिक हल्कों में अधिकारियों के तबादलों को वैसे तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन किसी अधिकारी को तैनाती देने के बाद उसे चार्ज लेने से पहले ही हटाने का मामला कम देखने मिलता है।

    वैसे तो उच्च शिक्षा सचिव के पद 23 जुलाई को हुई उनकी तैनाती के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया था।विपक्ष दलों की ओर से उन्हें लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे है।

    इस बीच उनके खिलाफ जो चर्चित मामला छाया हुआ था, वह राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड में तैनाती के दौरान अपने बेटे, पत्नी व विभाग के राज्य मंत्री को करोड़ों की सब्सिडी देने का मुद्दा था।

    एक अगुस्त को लेना था चार्ज 

    सूत्रों की मानें तो इस विवाद के बाद ही केंद्र सरकार ने उन्हें उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी संभालने से रोक दिया था। जबकि 23 जुलाई को जारी आदेश के तहत उन्हें एक अगस्त को चार्ज लेना था। इस बीच उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी विनीत जोशी ही संभाल रहे थे।

    केंद्र सरकार ने इस बीच 10 अगस्त को देर रात एक और तबादला आदेश जारी किया, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव के पद पर दीप्ति गौड़ मुखर्जी को तैनाती दी है। वह अब तक कार्पोरेट मामले की सचिव थी।

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