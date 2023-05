'भाग्यशाली हूं कि पीएम मोदी से मिला', जन शक्ति प्रदर्शनी में PM से मुलाकात के बाद कलाकार हुआ भावुक

नई दिल्ली, एजेंसी। Artist GR Iranna Meet PM modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को एनजीएमए दिल्ली में जन शक्ति प्रदर्शनी (Power exhibition) का दौरा किया।

पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर लिखा, जन शक्ति का दौरा किया। यह मन की बात एपिसोड के कुछ विषयों पर आधारित कला के अद्भुत कार्यों की प्रदर्शनी है। मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी रचनात्मकता से प्रदर्शनी को समृद्ध किया है। इस बीच पीएम मोदी ने आर्टिस्ट इरन्ना जीआर से भी मुलाकात की।

पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर आर्टिस्ट इरन्ना जीआर ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि 'मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे पीएम मोदी से मुलाकात करने का मौका मिला। एक कलाकार के लिए आमने-सामने की मुलाकात बेहद खास होती है।

वह कलाकारों के विचारों और कलाकारों की सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं, उससे वह बहुत वाकिफ थे और उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो बहुत प्रासंगिक थे।' इरन्ना जीआर, उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने जन शक्ति में योगदान दिया है। इसमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, , जगन्नाथ पांडा और अन्य जैसे शीर्ष के नाम भी शामिल हैं।

