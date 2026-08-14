'वंदे मातरम्' को अनिवार्य करने का नगालैंड चर्च परिषद ने किया विरोध, कहा- देशभक्ति थोपी नहीं जाए

डिजिटल डेस्क, कोहिमा। नगालैंड में चर्चों की एक परिषद ने कहा है कि वह किसी भी निर्देश या प्रथा का विरोध करेगी जो 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य बनाने का प्रयास करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। परिषद ने यह स्पष्ट किया कि "देशभक्ति को कभी भी अनिवार्य अनुपालन में नहीं बदला जाना चाहिए"।

नगालैंड बैपटिस्ट चर्च परिषद के महासचिव रेव डा.मार पोंगेनर और सामाजिक चिंता के सचिव डा. विलो नालेओ ने एक बयान में कहा कि यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, देशभक्ति की भावनाओं और संवैधानिक मूल्यों का पूरी तरह से सम्मान करता है।