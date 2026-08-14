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'वंदे मातरम्' को अनिवार्य करने का नगालैंड चर्च परिषद ने किया विरोध, कहा- देशभक्ति थोपी नहीं जाए

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:52 PM (IST)

नगालैंड बैपटिस्ट चर्च परिषद ने 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य बनाने का विरोध किया है, खासकर ईसाई समुदाय के लिए, यह कहते हुए कि देशभक्ति को थोपा नहीं जाना चाहिए।

नगालैंड चर्च परिषद ने वंदे मातरम् को अनिवार्य करने का किया विरोध

नगालैंड चर्च परिषद ने वंदे मातरम् को अनिवार्य करने का किया विरोध

HighLights

  1. नगालैंड चर्च परिषद ने 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य बनाने का विरोध किया।

  2. कहा, देशभक्ति को कभी भी अनिवार्य अनुपालन में नहीं बदला जाना चाहिए।

  3. धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के सम्मान पर जोर दिया।

डिजिटल डेस्क, कोहिमा। नगालैंड में चर्चों की एक परिषद ने कहा है कि वह किसी भी निर्देश या प्रथा का विरोध करेगी जो 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य बनाने का प्रयास करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। परिषद ने यह स्पष्ट किया कि "देशभक्ति को कभी भी अनिवार्य अनुपालन में नहीं बदला जाना चाहिए"।

नगालैंड बैपटिस्ट चर्च परिषद के महासचिव रेव डा.मार पोंगेनर और सामाजिक चिंता के सचिव डा. विलो नालेओ ने एक बयान में कहा कि यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, देशभक्ति की भावनाओं और संवैधानिक मूल्यों का पूरी तरह से सम्मान करता है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विश्वास, धार्मिक विश्वास, विवेक और पहचान से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता और सम्मान की आवश्यकता होती है।

नगालैंड चर्च परिषद ने 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य करने का किया विरोध

चर्च निकाय ने कहा कि भारत का संवैधानिक ढांचा स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और विवेक की स्वतंत्रता पर आधारित है और तर्क किया कि राष्ट्रीय एकता को समानता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

चर्च परिषद ने जोर देते हुए कहा कि एक नागरिक का देश के प्रति प्रेम केवल निर्धारित देशभक्ति के प्रदर्शन में भागीदारी से नहीं मापा जा सकता। कहा, "देशभक्ति को कभी भी अनिवार्य अनुपालन में नहीं बदला जाना चाहिए।"

चर्च परिषद ने सभी हितधारकों से शांति बनाए रखने की अपील की और दुश्मनी, धमकी, टकराव और ऐसे कार्यों के खिलाफ चेतावनी दी जो सामाजिक या सामुदायिक विभाजन को गहरा कर सकते हैं।

नगालैंड बैपटिस्ट चर्च परिषद के अनुसार, बलपूर्वक अनुपालन "बाहरी अनुपालन" का परिणाम हो सकता है लेकिन यह वास्तविक निष्ठा, विश्वास या जुड़ाव की भावना नहीं पैदा कर सकता।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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