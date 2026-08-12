विवादों में घिरे टाटा समूह के सामने नए चेयरमैन की नियुक्ति की चुनौती, बोर्ड जल्द चुनेगा नया उत्तराधिकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पहले से ही कई तरह के विवादों में फंसे टाटा संस के प्रवर्तकों को अब नये चेयरमैन की नियुक्ति का काम करना होगा। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे 20 फरवरी 2027 को अपना वर्तमान कार्यकाल खत्म होने के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं मांगेंगे।

उन्होंने बोर्ड को सूचित किया कि वे पद से हट जाएंगे और उत्तराधिकारी जल्द तय करने को कहा, ताकि समूह में नेतृत्व का संक्रमण सुचारू रहे। वर्ष 2017 में चंद्रशेखर टाटा समूह के 149 वर्ष पुराने इतिहास में पहले गैर पारसी और टाटा परिवार से अलग के चेयरमैन बनाये गये थे। हाल के दो वर्षों में टाटा समूह के प्रमुख प्रवर्तकों के बीच चंद्रशेखरन को लेकर कई तरह के विवाद सामने आये हैं।

चंद्रशेखरन के कार्यविस्तार को लेकर सितंबर, 2025 से ही समूह के भीतर विवाद चल रहा है। तब समूह के दो प्रमुख प्रवर्तक संगठन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट की तरफ से चंद्रशेखरन के कार्यकाल को एकमुश्त पांच वर्ष के विस्तार की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। टाटा संस के नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी इसे मंजूरी दी थी।

लेकिन 24 फरवरी 2026 की बोर्ड बैठक में एक सदस्य के विरोध के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका। माना जाता है कि विरोध करने वाले सदस्य नोएल टाटा (टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस बोर्ड के सदस्य) थे।

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अन्य बोर्ड सदस्यों ने चंद्रशेखरन का समर्थन किया था। लेकिन समूह की शर्तों के मुताबिक सर्वसम्मति से ही चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है। विवाद को सुलझाने के लिए पिछले छह महीने के दौरान कई बार कोशिशें हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

सूत्रों का कहना है कि चंद्रशेखरन ने बुधवार को बोर्ड को सूचित कर दिया है कि 20 फरवरी 2027 को कार्यकाल खत्म होने पर वे पुनर्नियुक्ति नहीं मांगेंगे और उत्तराधिकारी जल्द तय करने को कहा है। यह इस्तीफा टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बीच आया है।

ट्रस्ट्स टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। नोएल टाटा (टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन) की तरफ से विमानन कंपनी एयर इंडिया के भारी-भरकम नुकसान, नए कारोबारों का अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं होने, भविष्य की रणनीति और बोर्ड प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए थे।

क्या है विवाद? टाटा संस की लिस्टिंग के मुद्दे पर भी काफी गहरा विवाद है। कुछ ट्रस्टी लिस्टिंग के पक्ष में हैं तो नोएल टाटा इसे प्राइवेट रखने के पक्षधर माने जाते हैं। आरबीआई के नियमों के कारण भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है।

विवाद का एक प्रमुख जड़ समूह में हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख पारसी परिवारों की नई पीढ़ी के बीच सामंजस्य की कमी भी साफ दिख रहा है। टाटा परिवार और शपूरजी पल्लोनजी (मिस्त्री) परिवार दोनों पारसी समुदाय से हैं और लंबे समय से रिश्ते जुड़े हुए हैं। शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप टाटा संस में करीब 18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है और लिस्टिंग से अपनी हिस्सेदारी बेचने की इच्छा रखता है।

ट्रस्ट्स के अंदर भी नोएल टाटा और अन्य ट्रस्टी (जैसे विजय सिंह, वेणु श्रीनिवासन) के बीच नियुक्तियों और गवर्नेंस को लेकर मतभेद चले आ रहे हैं। रतन टाटा की वसीयत और पुराने शेयर ट्रांसफर को लेकर भी जांच चल रही है, जिससे विवाद और गहराया है।

चंद्रशेखरन 2017 से टाटा संस के चेयरमैन हैं। इससे पहले वे टीसीएस के सीईओ रह चुके हैं और टाटा समूह में 40 साल बिता चुके हैं। समूह अब नए नेतृत्व की तलाश में है ताकि रणनीतिक परियोजनाएं प्रभावित न हों। लेकिन यह काम आसान नहीं रहने वाला।