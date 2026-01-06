'मेरा परिवार खतरे में है, अमित शाह से....', उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने CBI को दिया आवेदन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव मामले की पीड़िता ने सोमवार को सीबीआई को एक आवेदन देकर कहा कि उसकी पहचान उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसकी निजी पोस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रसारित किया जा रहा है ताकि उसकी पहचान उजागर की जा सके और उसे डराया जा सके।

पीड़िता ने बताया कि मैं सीबीआई के निदेशक और आईजी से मिली। उन्होंने आवेदन प्राप्त कर लिया है और कहा है कि वे मामले का संज्ञान लेंगे। अगर मेरे जैसी लड़कियों के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद उन्हें परेशान करना है। मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुझे अदालत पर भरोसा है कि न्याय होगा लेकिन कुलदीप सेंगर के समर्थक इंस्टाग्राम से मेरी तस्वीरें निकालकर अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं ताकि मेरी पहचान उजागर हो सके और मुझे नुकसान पहुंचाया जा सके।

'खतरे में है मेरा परिवार' उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे जीवन भर खतरा है, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, मेरा परिवार खतरे में है। मैं हाथ जोड़कर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं। मुझे सीबीआई द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।