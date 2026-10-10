मुथंगा आंदोलन में पुलिस प्रताड़ना के शिकार टीचर को 23 साल बाद न्याय, केरलम सरकार देगी 12.5 लाख का मुआवजा

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। 2003 मुथंगा आदिवासी भूमि आंदोलन के दौरान पुलिस हिरासत में कथित तौर पर यातना का शिकार हुए एक शिक्षक को 23 साल के बाद अब न्याय मिला है। केरलम सरकार ने 23 साल के बाद शिक्षक को 12.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है।

बता दें कि साल 2003 में वायनाड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए 'आदिवासी गोत्र महा सभा' के नेतृत्व में 'मुथंगा भूमि आंदोलन' चलाया गया था। इस आंदोलन की मांग थी कि तत्कालीन यूडीएफ (UDF) सरकार भूमिहीन आदिवासी परिवारों को जमीन देने के अपने वादे को पूरा करे।

शिक्षक की अवैध गिरफ्तारी और प्रताड़ना मिली जानकारी के अनुसार, इस आंदोलन के सिलसिले में सुल्तान बाथरी के 'डिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग' (DIET) के तत्कालीन वरिष्ठ व्याख्याता केके. सुरेंद्रन को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया और हिरासत में उनके साथ भारी मारपीट व यातना की गई।