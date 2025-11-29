मुंबई यूथ कांग्रेस ने CJI को लिखा पत्र, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रोक की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई यूथ कांग्रेस ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट से 7 नवंबर के अपने ऑर्डर पर रोक लगाने की अपील की है, जिसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। लेटर में तर्क देते हुए कहा गया है कि यह ऑर्डर न तो कानूनी तौर पर सही है और न ही साइंटिफिक तौर पर सही है।

मुंबई यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जीनत शबरीन ने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा, "हम यहां बेजुबानों के लिए लड़ने आए हैं। इन कुत्तों को ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है?" उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन (स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन) को लंबे समय से इंसानी तरीका माना जाता रहा है, फिर भी "कुत्तों का सफाया किया जा रहा है"।

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग अपने लेटर में, यूथ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर तुरंत रोक लगाने और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने दोबारा सुनवाई की मांग की। लेटर में यह तर्क देते हुए कहा गया है कि इंसानी, कानूनी और स्थायी समाधान पहले से मौजूद हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है।

कोर्ट को लिखे लेटर में, यूथ कांग्रेस ने कई चिंताएं भी बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दखल देने वालों या उनके वकील को सुने बिना पास कर दिया गया, जिसमें कथित तौर पर नेचुरल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किया गया है।

यह ऑर्डर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 (PCA एक्ट) और लेटेस्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, 2023 के तहत कानूनी फ्रेमवर्क के खिलाफ है, जो इंसानी बर्ताव को जरूरी बनाते हैं और पूरी तरह हटाने के बजाय कैच-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिलीज (CNVR) का प्रावधान करते हैं।

लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, कोर्ट द्वारा जरूरी शेल्टर और पाउंड के एनिमल-वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की संभावना नहीं है। इससे कुत्तों को बेवजह तकलीफ हो सकती है, जो PCA एक्ट के खिलाफ है।

यह ऑर्डर जानवरों की देखभाल करने वालों और NGOs द्वारा इंसानी समाधान देने की लंबे समय से चली आ रही कोशिशों को नजरअंदाज़ करता है; उनके साइंटिफिक, कानूनी और तर्कसंगत ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया गया। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? तीन जजों की बेंच द्वारा दिए गए इस ऑर्डर में, टॉप कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक तय टाइमफ्रेम के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांजिट हब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत खास पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है।

इसके तहत यह जरूरी है कि दूसरी जगह भेजे गए कुत्तों को स्टेरिलाइज, डीवॉर्म और वैक्सीनेट किया जाए, और उन्हें उसी जगह पर वापस छोड़ने पर साफ तौर पर रोक लगाई गई है। एनिमल-वेलफेयर एक्सपर्ट्स की चेतावनी एनिमल-वेलफेयर एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह डायरेक्टिव, इंसानों की सेफ्टी के लिए है, लेकिन यह जानवरों की इज्जत और दया के कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी प्रिंसिपल्स के साथ टकरा सकता है। खासकर फंड्स, शेल्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की पुरानी कमी को देखते हुए, जिन्हें दशकों से बार-बार हाईलाइट किया गया है।