रोमियो लेन क्लब में एक और कांड! महिला का आरोप- चेयर हटाने पर बाउंसरों ने की थी पिटाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के मशहूर वागाटोर इलाके में रोमियो लेन के पास स्थित लूथरा ब्रदर्स की एक बीच शैक उस वक्त जांच के दायरे में आ गई, जब उसके खिलाफ मुंबई की एक महिला और उसके परिवार सदस्यों ने हमला करने का केस दर्ज कराया।

आरोप है कि क्लब स्टाफ और बाउंसरों ने मुंबई से आईं 13 पर्यटकों के ग्रुप पर कथित तौर पर रॉड से हमला किया। इस मामले में अंजुना पुलिस ने क्लब मैनेजर अजय कवितकर, स्टाफ जुनैद अली और कई सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मारपीट, आपराधिक धमकी और महिलाओं से बदसलूकी का केस दर्ज किया है।

दरअसल, यह घटना 1 नवंबर की रात की है। मुंबई निवासी वैभव चंदेल नामक महिला ने आरोप लगाया है कि क्लब के कर्मचारियों ने उनसे बदतमीजी से बात की, अनुचित व्यवहार किया और उन्हें रॉड से पीटा। उन्होंने क्लब को घुटन भरा बताया और कहा कि इसमें आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है।

क्या है पूरा मामला? मुंबई निवासी वैभव चंदेल ने बताया कि वह अपने चचेरे भाईयों के साथ 1 नवंबर को वागाटोर के रोमियो लेन गई थी। इनका कुल 13 लोगों का ग्रुप था। क्लब इस तरह से बना है कि वहां बहुत घुटन होती है। उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार और एक ही निकास द्वार है और वह भी ऊंचाई पर। इसलिए क्लब में आना-जाना बहुत मुश्किल है।

वैभव चंदेल ने बताया कि जब हम सुबह करीब 3 बजे क्लब से निकल रहे थे, तो हमारे रास्ते में एक भारी कुर्सी पड़ी थी। मेरे चचेरे भाई ने उसे पैर से हटाकर एक तरफ कर दिया, जिसके बाद क्लब के कर्मचारियों ने हमसे बदतमीजी से बात की और गलत व्यवहार किया।

तुम्हें यहां रहने का हक नहीं इस दौरान क्लब के मैनेजर ने उनसे कहा- 'तुम लोग फर्नीचर तोड़ रहे हो, हमें तुम्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। तुम्हें यहां रहने का हक नहीं है।' यही नहीं इसके बाद उसने उसकी चचेरी बहन का कॉलर पकड़ लिया।

वैभव चंदेल ने आरोप लगाया कि जब हमने माफी मांगकर वहां से जाने की कोशिश की, तो उसने सभी सुरक्षाकर्मियों और बाउंसरों को बुला लिया। वे हमारा पीछा करने लगे और हम पर हाथ उठाने लगे। उस क्लब से निकलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने हमारा पीछा किया और लोगों को समूहों में पीटा।

बहन की छाती पर मारा उन्होंने मेरी बहन की छाती पर मारा और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उन्होंने प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगा दिया ताकि हम बाहर न निकल सकें। जब मेरे भाई ने उसे हटाया, तो एक बाउंसर रॉड लेकर उसकी ओर दौड़ा और उसे बुरी तरह पीटने लगा।

एफआईआर के अनुसार, जब चंदेल ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, तो कर्मचारियों ने उसे थप्पड़ मारा और उसकी टी-शर्ट खींचने की कोशिश की और चंदेल को लगातार अपशब्द बोलें। क्लब के मैनेजर अजय कवितकर, एक अन्य स्टाफ सदस्य जुनैद अली और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।