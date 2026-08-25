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मुंबई: चर्चगेट मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट में तकनीकी खराबी, यात्री फंसे; मची चीख-पुकार

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:31 PM (IST)

मुंबई में चर्चगेट मेट्रो स्टेशन के एक लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने से कई यात्री अंदर फंस गए।

चर्चगेट मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट में तकनीकी खराबी (फोटो- सोशल मीडिया)

चर्चगेट मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट में तकनीकी खराबी (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. यात्रियों को पांच मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया

  2. लिफ्ट पारदर्शी कांच की बनी थी तो लोगों को घबराहट नहीं हुई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में चर्चगेट मेट्रो स्टेशन के एक लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने से कई यात्री अंदर फंस गए। लिफ्ट पारदर्शी कांच का बना होने के कारण मेट्रो प्रशासन ने तुरंत फंसे यात्रियों को देख लिया और उन्हें बचा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।

मेट्रो प्रशासन के अनुसार कि तकनीकी खराबी के कारण चर्चगेट मेट्रो स्टेशन का एक लिफ्ट अस्थायी रूप से रुक गया, जिसमें छह यात्री अंदर फंस गए। यात्रियों को पांच मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अब लिफ्ट सामान्य रूप से काम कर रहा है।