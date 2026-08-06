'मैं तुम्हारा बॉस हूं, इससे बात...', तरुण तेजपाल ने पीड़ित महिला को भेजा था ईमेल, अब कैसे बदल गए सुर?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गोवा के एक फाइव स्टार होटल में साल 2013 के दौरान हुए बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में चर्चित मैगजीन 'तहलका' के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया।

साथ ही 10 साल की कठोर सजा भी सुनाई। ऐसे में जब एक बार फिर यह मामला प्रकाश में आया, तब तरुण तेजपाल द्वारा घटना के बाद पीड़िता को भेजा गया एक ईमेल सबसे अहम सबूत के तौर पर सामने आया है।

समझिए पूरा घटना क्रम शुरुआत से बात करें तो यह घटना 7 और 8 नवंबर 2013 की है। गोवा में तहलका द्वारा आयोजित 'थिंकफेस्ट' इवेंट के दौरान तरुण तेजपाल पर एक महिला जूनियर पत्रकार ने होटल के लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

इस मामले का एक एंगल यह भी है कि मई 2021 में निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। हालांकि गोवा सरकार ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की, जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया।

वह ईमेल, जिसने खोल दी पोल सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में उस ईमेल का जिक्र किया, जो तरुण तेजपाल ने घटना के कुछ दिन बाद यानी 19 नवंबर 2013 पीड़िता को भेजा था। अभियोजक पक्ष का कहना था कि इस ईमेल में तेजपाल ने अपनी गलती मान ली थी, जबकि बचाव पक्ष के वकील का तर्क था कि यह ईमेल केवल आपसी सहमति से हुई बातचीत को लेकर था।

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अब समझिए ईमेल की वे बातें तरुण तेजपाल ने ईमेल में लिखा ,'वह अपने शर्मनाक हरकत के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। उन्होंने माना कि पीड़िता उनके एक पुराने सहकर्मी की बेटी थीं और उनके बीच लंबे समय से भरोसे और सम्मान का रिश्ता था, जिसे उन्होंने तोड़ दिया।

तेजपाल ने लिखा कि उन्होंने 7 और 8 नवंबर को दो बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि महिला ने साफ तौर पर अपनी अनिच्छा जताई थी और वह ऐसा नहीं चाहती थी। 'मैं तुम्हारा बॉस हूं, इससे बात और आसान हो जाती है' ईमेल में तरुण तेजपाल ने उस बातचीत का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की थी। तेजपाल ने लिखा था कि मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैंने तहलका के संपादक के रूप में अपने पद का इस्तेमाल किया और जब आपने कहा कि मैं आपका बॉस हूं, तो मैंने जवाब दिया था ,'इससे बात और आसान हो जाती है'। हालांकि, मैंने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए थे और कहा था कि मैं इन्हें तुरंत वापस लेता हूं।

'शब्दों से परे शर्मिंदा हूं' तरुण तेजपाल ने आगे लिखा कि वह महिलाओं के अधिकारों की बात करते रहे हैं और इस स्थिति में खुद को पाकर वह बेहद शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि वह इसे पागलपन का समय कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अंत में उन्होंने लिखा था कि अगर एक माफी से जख्म भर सकें, तो कृपया इसे एक बिना शर्त माफी मानें।