सक्रिय डाटा सेंटर क्षमता में टॉप 30 में भारत के दो शहर, पहले नंबर पर कौन?
नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई परिचालन डाटा सेंटर क्षमता में विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई परिचालन डाटा सेंटर क्षमता में विश्व में 15वें स्थान पर।
हैदराबाद 27वें स्थान पर, 151 मेगावाट सक्रिय क्षमता के साथ।
भारत को शीर्ष 10 में आने को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत समेत दुनियाभर में तेजी से डिजिटलीकरण बढ़ रहा है। इससे बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर की आवश्यकता पड़ रही है। स्थानीय स्तर पर डाटा संरक्षित करने की नीति के चलते भी भारत में तेजी से डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, परिचालन डाटा सेंटर क्षमता में मुंबई दुनियाभर में 15वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 27वें स्थान पर है।
इस रिपोर्ट में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया-प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के 36 प्रमुख वैश्विक डाटा सेंटर बाजारों की तुलना की गई है। आइए जानते हैं रिपोर्ट की खास बातें।
मुंबई में 774 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर संचालित
रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई परिचालन डाटा सेंटर क्षमता श्रेणी में 15वें और पाइपलाइन यानी भविष्य में बनाए जाने वाले बनाए जाने वाले डाटा सेंटर श्रेणी में 11वें स्थान पर है।
अभी मुंबई में 774 मेगावाट की सक्रिय आइटी क्षमता है और करीब पांच गीगावाट क्षमता वाले डाटा सेंटर पाइपलाइन में हैं। इससे यह भारत के गेटवे डाटा सेंटर बाजार और एशिया-प्रशांत के प्रमुख डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।
दुनियाभर में 27वें स्थान पर हैदराबाद
रिपोर्ट में कहा गया है कि 151 मेगावाट के साथ सक्रिय परिचालन क्षमता में हैदराबाद दुनियाभर में 27वें स्थान पर रहा है। वहीं, 2.2 गीगावाट क्षमता की पाइलाइन के साथ यह इस श्रेणी में 19वें स्थान पर रहा है।
दो संकेतों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट
- सक्रिय क्षमता: यह सक्रिय डाटा सेंटरों में वर्तमान में स्थापित परिचालन क्षमता को दर्शाती है।
- पाइपलाइन क्षमता: यह निर्माणाधीन, प्रतिबद्ध और विकास के प्रारंभिक चरणों में मौजूद क्षमता को दर्शाती है।
ऐसे तय होती है डाटा सेंटर की क्षमता
किसी भी डाटा सेंटर की क्षमता उसमें इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली के आधार पर तय होती है। इसकी गणना मेगावाट या एमडब्ल्यू में की जाती है।
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उदाहरण के लिए: यदि किसी डाटा सेंटर में एक समय में एक मेगावाट बिजली का इस्तेमाल हो सकता है तो उसकी कुल क्षमता एक मेगावाट होगी। इसमें सर्वर, कूलिंग उपकरण और बैकअप में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली क्षमता शामिल है।
शीर्ष पांच शहरों में उत्तरी अमेरिका के शहर
परिचालन आइटी क्षमता श्रेणी में शीर्ष पांच स्थान पर उत्तरी अमेरिका के शहर हैं। इसमें पहले स्थान पर ऐशबर्न, उसके बाद कोलंबस, डलास, फीनिक्स और अटलांटा हैं।
वैश्विक रैंकिंग में भारत की उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश कितनी तेजी से एक रणनीतिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है। मुंबई का विश्व के प्रमुख परिचालन बाजारों में स्थान पाना कनेक्टिविटी, उद्यम मांग और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में वर्षों के निवेश को दर्शाता है। हालांकि, यदि भारत को विश्व के शीर्ष दस डाटा सेंटर बाजारों में शामिल होना है तो अब मांग निर्माण से इन्फ्रास्ट्रक्चर सक्षम करने की ओर ध्यान देना होगा।
(शिशिर बैजल, सीएमडी, नाइट फ्रैंक इंडिया)
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