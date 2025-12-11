मुंबई: फर्जी कागजात और बिल से 65 करोड़ की लूट, मीठी नदी घोटाले में 2 ठेकेदार गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मीठी नदी की सफाई के नाम पर पिछले एक दशक में 65 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दो ठेकेदारों SNB इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक सुनील उपाध्याय और MB ब्रूअर्स के पार्टनर महेश पुरोहित को गिरफ्तार किया है। दोनों को 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

दरअसल, मुंबई पुलिस ने मीठी नदी की गाद निकालने से जुड़े चल रहे घोटाले में दो ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि ठेकेदारों ने BMC को चूना लगाने के लिए जाली समझौता ज्ञापन (MoU) बनाए, भूस्वामियों के फर्जी हस्ताक्षर किए और गाद डंप करने की जमीन को 'लॉन्च पैड' दिखाया। इसके बाद बिना काम किए ही करोड़ों के बिल पास करवा लिए।

2013 से चलता रहा खेल EOW के अनुसार, 2013 से 2023 तक ठेकेदारों, दलालों और BMC के तूफानी जल निकासी विभाग (SWD) के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले का यह खेल चलता रहा। यही नहीं 2021-24 के टेंडरों में भी हेराफेरी की गई। टेंडर के दौरान ऐसी मशीनरी शर्तें भी डालीं गईं, जिसकी कोई जरुरत नहीं थी। इससे सिर्फ ठेकेदारों को प्रति मीट्रिक टन ज्यादा दरें मिलीं।

अब तक 5 गिरफ्तार जांच के दौरान फर्जी फोटो, वीडियो और मशीनरी लॉग तक सामने आए हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इससे पहले केतन कदम, जय जोशी और ठेकेदार शेरसिंह राठौर को गिरफ्तार किया था। अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले को लेकर EOW के अधिकारी ने बताया कि जांच का दायरा और बढ़ेगा। जिसमें कई और नाम सामने आ सकते हैं।