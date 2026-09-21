मुंबई: इंडिगो की केबिन क्रू की ऑफिस से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत, कैब ड्राइवर पर FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के बोरीवली ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में इंडिगो एयरलाइंस की 32 साल की केबिन क्रू सदस्य कैनूर मिस्त्री की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वह ड्यूटी खत्म करने के बाद कंपनी की कैब से वापस अपने घर लौट रही थीं।

हादसे की शिकार हुई कैनूर की कैब जानकारी के मुताबिक घटना 18 सितंबर की है। कैनूर मिस्त्री अपनी शिफ्ट पूरी करके कैब से घर जा रही थीं, तभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बोरीवली ईस्ट के पास कैब चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे तेज रफ्तार कार सीधे पुल की रेलिंग से जा टकराई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार की पिछली सीट पर बैठी मिस्त्री के सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कैनूर का था 8 साल का बेटा मुंबई के मीरा रोड की रहने वाली कैनूर मिस्त्री के परिवार पर इस हादसे से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवार में उनका एक 8 साल का मासूम बेटा भी है।

कैब ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को पिक-अप और ड्रॉप की ट्रांसपोर्ट सुविधा देने का ठेका मयूरेश टूर एंड ट्रैवल्स को सौंपा था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए कैब ड्राइवर विजय खोसे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।